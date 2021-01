Hyperloop tussen Westland en Schiphol moet bloemen sneller gaan vervoeren

De cargoloop moet als duurzaam alternatief gaan gelden voor het vervoer van goederen over de weg. Bovendien kan vervoer per hyperloop een stuk sneller, omdat het zich ongehinderd van A naar B beweegt. 'Als je iets met de vrachtwagen vervoert, kan het in één of twee uur op de bestemming zijn. Dat zorgt voor veel onzekerheid. De cargoloop is meer voorspelbaar. Je weet precies wanneer iets aankomt', aldus projectleider Rik Roeske tegen mediapartner WOS.

Het Delftse bedrijf Hardt Hyperloop heeft samen met de gemeenten Westland en Haarlemmermeer een convenant getekend waarmee de mogelijkheden voor zo'n cargoloop kunnen worden onderzocht. Ook partijen als ABC Logistics, Dümmen Orange en Dutch Flower Group zijn bij het project betrokken.

Nederlands netwerk

Een tracé tussen Westland/Rotterdam en Schiphol zou de eerste goederenverbinding per hyperloop in Nederland zijn. Het onderzoek zal ongeveer een jaar gaan duren. Projectleider Rik Roeske hoopt dat in 2025 een proef kan worden gestart en dat er in 2030 een Nederlands cargoloop-netwerk ligt.

Foto: Hardt Hyperloop

Hardt wil zich met de cargoloop voornamelijk richten op vracht met een beperkt gewicht en een hoge waarde. Bloemen, planten en groenten uit de Westlandse kassen zijn daar een voorbeeld van. 'We denken dat hier een markt voor is', legt Roeske uit. In het onderzoek wordt nu onder andere gekeken naar de inpassing. 'Niemand moet er last van hebben. We willen niet dat bijvoorbeeld iemand zijn voortuintje verliest door de aanleg van de cargoloop.' Op dat vlak zijn de overheden die betrokken zijn in het project een belangrijke partner voor het bedrijf.

Drie kilometer lange testbaan

Het bedrijf is in Groningen momenteel bezig met de aanleg van een drie kilometer lange testbaan voor de hyperloop. Dat complex moet in 2022 af zijn. Onder meer Tata Steel, Vattenfall, IHC, Schiphol en bouwbedrijf BAM zijn erbij betrokken.

