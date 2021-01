Leiden krijgt politieke partij voor studenten: 'Al eeuwen bij de stad, tijd om mee te praten'

Wiegand Bruss (21) is zelf derdejaars geschiedenisstudent en vond dat studenten, of breder zelfs: jongeren, niet goed vertegenwoordigd zijn in de Leidse politiek. 'Het gaat om de groep van 18 tot 26 jaar oud. Dat is een kwart van de stemgerechtigden die niet goed wordt vertegenwoordigd. Ik denk dat je een veel evenwichtigere politieke partij kan oprichten als je meer met die groep mensen in gesprek gaat.'

Zodoende richtte Wiegand Bruss met een aantal vrienden deze week een nieuwe politieke beweging voor studenten op. 'Maar dat is zeker niet alleen voor studenten', verzekert de kersverse partijvoorzitter. 'Want we hebben al vijf partijpunten gepresenteerd en die zijn breder dan dat.' Zo wil de partij meer inspraak voor jongeren, een beter woonklimaat, duurzaamheid niet opleggen maar stimuleren, een betere infrastructuur voor langzaam verkeer en meer vrijheid voor horecaondernemers.

'Verkameringsbeleid raakt studenten te hard'

Een andere reden om de politieke beweging op te richten, is het verkameringsbeleid van de gemeente Leiden. 'In 2019 werd dat enorm strenge beleid aangenomen. Het stadsbestuur heeft toen serieuze steken laten vallen, waardoor de stad Leiden volgens het rapport van de landelijke studentenvakbond acht plekken is gezakt als studentenstad. Dat is natuurlijk hartstikke ernstig.'

Het bestuur van SVL | Foto: Mitchell Wiegand Bruss

Volgens Wiegand Bruss voelen veel studenten zich sindsdien bedonderd door de gemeente. 'Door dat beleid zien we situaties waarin vergunningen niet worden verstrekt en waardoor studenten hun huis uit moeten. Er is nu een streng quotum ingevoerd voor het aantal verkamerde panden. Dat raakt de student harder dan ze waarschijnlijk voor ogen hadden.'

Partij jong en dynamisch houden

De partij wil naar eigen zeggen een brug slaan tussen de stad en de student. 'Eigenlijk willen we de wijsheid en de kennis van de studenten en startersgemeenschap - maar over het algemeen ook de jongeren - inzetten voor de hele stad', vervolgt de 21-jarige student. Het idee is niet nieuw, ook in andere steden zijn studentenpartijen actief in de lokale politiek. In Delft is dat een succes, daar zit studentenpartij Stipt zelfs in het stadsbestuur.

Studenten voor Leiden kijkt met een schuin oog naar de collega's in Delft. Bijvoorbeeld naar de manier waarop zij de partij levend houden. 'Zo willen ook wij dat studenten maximaal voor twee jaar de gemeenteraad in gaan, zodat de continuïteit groot blijft. Daarmee blijft de partij jong en dynamisch.'

