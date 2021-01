Geen Tong Tong Fair dit voorjaar, wél Bevrijdingsfestival op 5 mei

De Tong Tong Fair wijkt uit naar september omdat de organisatie er vanuit gaat dat dankzij het vaccineren er in het najaar meer mogelijk is dan in het voorjaar. Daarbij wordt nog bekeken of het evenement korter of langer zal duren en wanneer het zal plaatsvinden.

Met de verhuizing naar september hoopt de Tong Tong Fair de zomer tropisch af te kunnen sluiten. De precieze datum van de 62ste editie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De Tong Tong Fair is niet het enige evenement dat uitwijkt vanwege het coronavirus. Eerder werd al duidelijk dat de NN City Pier City Loop niet in het voorjaar maar op 26 september zal plaatsvinden.

Garantiefonds

De organisatie van de Tong Tong Fair is overigens blij met de woensdag aangenomen motie van de Tweede Kamer tot het instellen van een Garantiefonds. Of het Garantiefonds wordt overgenomen door het kabinet en hoe deze er dan uit komt te zien, is nog onduidelijk. De maatregel moet er voor zorgen dat onverzekerbare risico's bij het organiseren van festivals en culturele en sportevenementen worden afgedekt.

Directeur Siem Boon gaat er vanuit dat de Tong Tong Fair onder een mogelijk Garantiefonds zal vallen. 'De zekerheid van zo'n fonds is belangrijk omdat evenementen momenteel geen verzekering kunnen afsluiten tegen de gevolgen van een pandemie. Dit fonds fungeert dan als vangnet, zodat we toch contracten kunnen afsluiten met tijdelijk personeel, artiesten, leveranciers enz., ook al weten we nu nog niet of er straks voor september weer evenementenvergunningen worden afgegeven vanwege corona. Wie niet onder het Garantiefonds valt, moet met elke partij een contract afsluiten onder voorbehoud, dat is niet alleen een enorm gedoe, maar zal ook niet voor alle diensten mogelijk zijn.'

Bevrijdingsfestival Den Haag

Of het Bevrijdingsfestival in Den Haag ook onder deze regeling zal vallen, kan organisator Gerard van den IJssel niet zeggen. Maar het Bevrijdingsfestival zal dit jaar hoe dan ook doorgang vinden op 5 mei. Liefst met publiek, maar als het niet anders kan zal er een online event komen.

Van den IJssel: 'Dat kan een volledig online event zijn, waarbij we concerten en inhoudelijke programmaonderdelen live gaan uitzenden. Bijvoorbeeld vanuit het Paard. Maar wellicht wordt het een hybride vorm, waarbij we kleinschalige activiteiten online naar een groot publiek kunnen streamen. We zijn in gesprek met de lokale en regionale omroep om te kijken of dat dan wellicht ook op televisie kan worden uitgezonden.'

Parkpop

Wat hoe dan ook zeker is, is dat de nationale start van Bevrijdingsdag alsnog in Den Haag zal plaatsvinden in het Kunstmuseum, zoals eigenlijk vorig jaar zou gebeuren. Mark Rutte zal daarbij zo goed als zeker aanwezig zijn. Van den IJssel hoopt daarnaast alsnog op de komst van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die vorig jaar vanwege de coronamaatregelen de nationale start van Bevrijdingsdag moest afzeggen.

Guus Dutrieux van Parkpop vindt dat er met de motie voor een Garantiefonds een belangrijk signaal wordt afgegeven. Inhoudelijk kan hij donderdag nog niet reageren, omdat er nog geen invulling is gegeven aan de motie. Volgens Dutrieux zijn er geen plannen om met Parkpop uit te wijken naar een andere datum. Het gratis popfestival staat, als de omstandigheden het toelaten, nog steeds gepland op 13 juni op het Malieveld.