Leids theehuis wordt stemlocatie in maart: 'Weer even reuring in de tent'

Neem nou het kleine stembureau in Leiden Groenoord. Het wijkcentrum Meet en Greet wordt al een paar jaar als stembureau gebruikt. Het is de oude kruidenierswinkel van de straat, waar precies drie stembureaumedewerkers konden zitten en twee stemcabines konden staan. 'Het is te klein,' zegt Marianne Coenen van wijkvereniging Groenoord. 'We kunnen hier geen anderhalve meter afstand bewaren en we hebben geen aparte in- en uitgang.'

Ongeschikt dus, vindt ook Menno Geltink van de gemeente Leiden. 'We hebben nu het liefst stembureaus waar de medewerkers anderhalve meter uit elkaar kunnen zitten, waar we spatschermen kunnen zetten, gescheiden looproutes en een ingang én een uitgang zijn.' Ook verpleeghuizen en scholen zijn afgevallen. In totaal mist de gemeente Leiden vijftien locaties ten opzichte van de vorige verkiezingen.

Niet coronaproof

Bij wijkcentrum Meet en Greet vinden ze het erg jammer dat ze niet mee mogen doen. 'Het is hier altijd heel gezellig. Vaak staan er rijen tot ver in de buurt. Bij de vorige verkiezingen was het zelfs zo gezellig dat buurtgenoten hier muziek kwamen maken om de mensen die stonden te wachten te vermaken', vertelt Coenen. Overigens snappen ze het wel dat hun wijkcentrum niet coronaproof te maken is.

Aan de gemeente de schone taak nieuwe geschikte locaties te vinden. Niet alleen ter vervanging van de vijftien die ongeschikt zijn gebleken, maar ook een paar extra om mensen beter over de stad te kunnen verspreiden. 'Het valt mee met ze te vinden', meldt Geltink. 'Soms is het een paar keer praten voor ze mee willen doen, soms happen mensen in één keer.'

Reuring in het gesloten theehuis

Eén van de nieuwe stembureaus wordt het theehuis Tuin van Noord, uitgebaat door de Leidse Uitdaging. 'Ons theehuis is uitermate geschikt in coronatijd, omdat we heel veel in- en uitgangen hebben. Dus de looproutes zijn makkelijk zo te maken dat mensen elkaar niet tegenkomen. De medewerkers kunnen makkelijk op anderhalve meter van elkaar zitten', zegt de penningmeester van de Leidse Uitdaging Henk Blaaubeen. Hij vindt het vooral ook leuk dat er weer even reuring in het theehuis komt, dat door de horecasluiting natuurlijk dicht is.

Omdat het coronaproof maken van de stemgelegenheden geld kost, krijgen gemeentes extra geld van het Rijk. Van dat geld moeten ze ook de mogelijkheid tot het schriftelijk stemmen voor ouderen bekostigen. Leiden krijgt twee ton. 'Als we zuinig zijn, dan moeten we het daarmee redden', zegt Geltink.

LEES OOK: Uitvaart nog maar met vijftig personen: 'Het is heel erg triest'