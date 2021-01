Keukenhof gaat open, maar in welke vorm is nog even afwachten

De Keukenhof hoopt op 20 maart nog altijd bezoekers aan de poort te kunnen verwelkomen. Het bloemenpark heeft afgelopen najaar 7 miljoen bloembollen geplant en is volgens directeur Bart Siemerink helemaal klaar voor opening. Al is het nog even afwachten in welke vorm dat zal gebeuren.

'Ja, wij gaan open dit voorjaar', bevestigt Siemerink. 'Dat doen we in de wetenschap dat we mogelijk snel moeten schakelen bij nieuwe maatregelen van de overheid vanwege het coronavirus.' Bezoekers kunnen tot en met 9 mei hun ticket vooraf reserveren op tijdslots. Het dragen van een mondmasker is vooralsnog niet aan de orde.

Siemerink: 'Ons grote voordeel is dat het park volledig in de buitenlucht is. We kunnen iedereen keurig op anderhalve meter van elkaar houden.' Wel rekent de Keukenhof op een lagere opkomst dan normaal, omdat de buitenlandse toeristen uit de Verenigde Staten en Azië wegvallen. 'In 2019 hadden we nog 1,5 miljoen bezoekers, dit jaar rekenen we op hooguit de helft.'

Virtueel

Ook houdt het park rekening met veranderende omstandigheden. In het slechtste scenario haalt de Keukenhof het programma van afgelopen jaar uit de kast. Toen kon de kleurrijke bloemenzee in Lisse alleen virtueel worden bekeken. 'Als het nodig is, herhalen we die aanpak. Maar we hopen natuurlijk op fysiek bezoek.'

Omroep West maakte afgelopen jaar ook opnames in het park voor het tv-programma 'Eruit op de Buis'.

LEES OOK: Keukenhof verwacht nog geen topjaar: 'Maar je kunt niet de helft van de bollen planten'