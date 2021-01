Wisselgeldschandaal: 'Ongelofelijk dat dit kan', zeggen politici over het verduisteren van zes ton

De verduistering kwam naar voren bij een intern onderzoek van de gemeente zelf. Dat onderzoek kwam aan het rollen nadat er financiële onregelmatigheden aan het licht kwamen bij een betaalzuil in het stadsdeelkantoor Escamp. Die is in het najaar van 2019 in gebruik genomen en bedoeld voor contante betalingen voor paspoorten en rijbewijzen.

'Ongelofelijk dat dit kan', zegt Sluijs verontwaardigd. 'Je kan je afvragen hoe de systemen op orde zijn. Iedere burger met een toeslag wordt door de mangel getrokken, zodat ze geen cent te veel krijgen.'

Tweede verduisteringsschandaal in twee jaar tijd

'Het is schokkend dat dit kan en dat de gemeente er na een jaar achterkomt dat iemand zes ton weet te verduisteren', stelt Barker. 'Wordt er geen controle uitgevoerd? Het is geen stapeltje pennen. Het is wisselgeld. Als je het in stuivers uitrekent, dan moet het bergen zijn. Hoe kan dit niet opvallen, is de vraag.'

Het is niet de eerste keer dat binnen de gemeente Den Haag een ambtenaar wordt verdacht van het verduisteren van geld. In de zomer van vorig jaar werd bekend dat een medewerker was ontslagen, nadat hij voor een bedrag van 1,7 miljoen euro fraudeerde. De gemeente liet in deze zaak beslag leggen op de bezittingen van de man en zijn vrouw. Het ging onder meer om een huis, een Porsche van zo'n 24.000 euro en tachtigduizend euro contant geld.

Sprake van integriteitschending

'Er waren maatregelen genomen, nadat de vorige keer 1,7 miljoen is verdwenen. Nu is er sprake van zes ton. Ik maak me zorgen. De recherche moet uitzoeken welke maatregelen er vanuit werk-technisch opzicht zijn genomen', zegt Sluijs.

'De wethouder moet met een goed verhaal komen', vindt ook Barker. 'Hier is sprake van integriteitschending. De controles erop zijn vrij bedroevend als dit zomaar kan plaatsvinden.'

