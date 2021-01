Uniek akkoord: acht grootste Haagse werkgevers willen stad beter bereikbaar maken

De acht grootste werkgevers van Den Haag gaan zich inzetten voor betere bereikbaarheid van de stad. De topmensen van Aegon, Nationale Nederlanden, PostNL, Siemens, ANWB, TNO, T-Mobile en Shell tekenen daar vrijdagmiddag een uniek akkoord voor. Samen gaan ze zich hard maken voor een betere Internationale bereikbaarheid, betere verbindingen in de regio én de stad en een slimme en duurzame logistiek. 'Een stap vooruit voor Den Haag is een stap vooruit voor de BV Nederland', aldus Marjan van Loon, President-Directeur van Shell Nederland in een verklaring.

De verklaring is een initiatief van de Economic Board The Hague, een onafhankelijke denktank en aanjager voor de economie, onder voorzitterschap van oud-wethouder Henk Kool. Het idee achter het akkoord is dat Den Haag een groot potentieel heeft als vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven. Daarom hebben hier ook al veel topondernemingen en internationale organisaties hun hoofkantoor.

Maar het kan nog beter, denken de acht bedrijven en de Economic Board The Hague. 'Den Haag kan uitgroeien tot het kloppende hart van bedrijvigheid van Nederland, wat goed is voor de lokale economie en werkgelegenheid', stellen ze. Een goede bereikbaarheid van de stad is daarvoor 'essentieel'.

Op zoek naar slimme oplossingen

Daarvoor moet worden gekeken naar slimme oplossingen, staat in de verklaring. Ook om de leefbaarheid van inwoners in de toekomst te garanderen. Hierbij moet rekening worden gehouden met duurzaamheid en het reisgedrag van toekomstige generaties.

'In Den Haag, internationale stad van vrede en recht, daar is het goed wonen, werken en leven. De sterke positie op het (inter)nationale speelveld van de residentie moet behouden worden en waar nodig verstevigd. Op naar een toekomstbestendige leefomgeving voor inwoners en vestigingsklimaat voor werkgevers en werknemers', staat er in de verklaring, die in handen is van Omroep West.

Bedrijven tonen verbondenheid met Den Haag

Volgens de bedrijven laten ze met hun verklaring ook de verbondenheid met de stad zien. Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland: 'Met onze Siemens-vestiging in Den Haag voelen we ons betrokken bij de leefbaarheid van de stad. Halverwege vorig jaar heeft Siemens besloten om wereldwijd zijn medewerkers, ook wanneer de pandemie voorbij is, de ruimte te geven om deels 'plaatsongebonden' te kunnen werken. Zo bieden we medewerkers onder andere meer flexibiliteit, verlagen we de CO2-uitstoot en houden we steden beter bereikbaar.'

Zijn collega David Knibbe van de NN Group voegt daaraan toen dat duurzaam woon-werkverkeer in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. 'Zo stellen we bijvoorbeeld op kantoor elektrische deelauto’s en deelfietsen ter beschikking. Zodat collega’s snel en emissieloos door de stad en in de regio naar hun afspraken kunnen.'

De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit is blij met de steun van het bedrijfsleven. Het past ook bij de strategie van de stad. 'Het is al langer duidelijk: verbinding is essentieel voor een toekomstbestendige economie. Investeren in hoogwaardig, snel openbaar vervoer zorgt ervoor dat werken, leren en wonen beter zijn verbonden. Samenwerking tussen werkgevers, rijk, regio en gemeenten is het vertrekpunt, om een duurzame, bereikbare en economisch sterke metropoolregio te kunnen realiseren', laat hij in een verklaring weten.

Bedrijven gaan zich inzetten

De bedrijven gaan zich individueel en gezamenlijk inzetten om de bereikbaarheid van de stad onder de aandacht te brengen van overheidsinstanties, bedrijven en organisaties. Zo gaan ze daarover samen een brief schrijven aan de gemeente. Verder willen ze dit punt later dit jaar onder de aandacht brengen bij een nieuw te vormen kabinet. Ook hopen ze een nieuwe regering ervan te kunnen overtuigen om dit punt op te nemen in de bereikbaarheidsplannen.

De topmensen van de bedrijven gaan jaarlijks bijeenkomen om te kijken hoe de plannen vorderen en wat ze nog meer kunnen doen.