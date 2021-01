Voorzitter ziekenhuizen: 'Avondklok verstandige keuze, maar vaccineren veel belangrijker'

'Het instellen van de avondklok is een verstandige keuze, maar we moeten nog afwachten wat het effect ervan is.' Dat zegt Martin Schalij, LUMC-bestuurder en voorzitter van het Regionaal Orgaan Acute Zorgketen West (ROAZ). Volgens Schalij is het aantal opnames in de ziekenhuizen in de regio de laatste weken zeer aan het schommelen. De start van het vaccineren is volgens hem nog belangrijker dan een avondklok. 'En dat men zich natuurlijk aan de regels houdt.'

Zaterdagavond gaat de avondklok in. In ieder geval tot en met 9 februari is het dan verboden om zonder geldige reden het huis uit te gaan tussen 21.00 en 4.30 uur. Of dat gaat helpen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen? 'Dat kun je achteraf pas goed beoordelen', zegt Schalij. 'Het is wel belangrijk dat we nu zoveel mogelijk maatregelen nemen waardoor we er zo snel mogelijk vanaf zijn. Iedereen is er wel een beetje klaar mee.'

'Op zich is dit een verstandige keuze', zegt de LUMC-bestuurder over de avondklok. 'Als het niet al te lang gaat duren, houden mensen het ook vol.' In andere landen is het volgens hem zo dat een avondklok lijkt te werken. Toch houdt Schalij een slag om de arm. 'Laten we maar afwachten wat het effect is, maar als we het aantal besmettingen goed naar beneden kunnen brengen, hebben we al een hoop gewonnen.'

'Het gaat beter, maar het is nog niet voorbij'

Landelijk lijkt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames iets te dalen. De noodzaak van een avondklok lijkt daarmee afgenomen, maar de coronavariant uit het Verenigd Koninkrijk is er eentje waar het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) zich zorgen om maken. 'Met dalende cijfers lijkt het invoeren van een avondklok inderdaad tegenstrijdig', zegt Schalij. 'Maar als je bij ons in de regio kijkt, zie je toch nog steeds veel mensen in het ziekenhuis.'

Dat zijn er wel iets minder dan een week of twee geleden, maar nog steeds liggen er zo'n 170 patiënten op de verpleegafdelingen en zo'n 55 à 60 op de ic's. 'Het is heel wisselend', constateert de ROAZ-voorzitter in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Soms is het een paar dagen rustig en ineens is er weer een soort uitbraakje en loopt er een eerste hulp vol. Het is een soort schommel. Het gaat wel iets beter, maar het is nog niet voorbij.'

Vaccineren van groter belang dan avondklok

Schalij vestigt zijn hoop dan ook vooral op het vaccineren. 'Dat helpt natuurlijk heel erg. Dat is hartstikke mooi. We hebben in onze regio zo'n 4000 mensen in het ziekenhuis gevaccineerd. Vanaf zaterdag beginnen we in het Haga en het LUMC met het vaccineren van huisartsen.'

Daarnaast zijn de GGD's bezig met het vaccineren van zorgmedewerkers en inwoners van verpleeghuizen. 'Ja, dan gaan we toch de goede kant op.'

'Vierde golf door Britse variant niet zeker'

Toch waarschuwt het OMT voor een 'derde golf' in maart dit jaar, veroorzaakt door de Britse variant van het coronavirus. Die zorgen deelt Schalij niet per se. 'Je weet het gewoon niet. Dat maakt het lastig. Iedereen kijkt nu naar Londen en hoe het daar uit de hand liep, maar ja: daar waren ook wat andere dingen aan de hand.'

Daarnaast zou het volgens Schalij ook geen derde, maar een vierde golf worden. 'De eerste golf was vorig jaar maart, in oktober en november hadden we een piek. Nu net hebben we ook weer een piek gehad die al hoger was dan in november. Een komende golf wordt dus een vierde golf. Het lijkt erop dat we het normaal gaan vinden, maar dat is het natuurlijk niet.' Het belangrijkste volgens Schalij is en blijft: 'Dat we ons allemaal aan de regels houden. Als we dat doen, komt het goed.'