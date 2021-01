Veel testen en in strenge quarantaine: badmintonner Mark Caljouw speelt grote toernooien

Nog ongeveer een maand en dan vertrekt badmintonner Mark Caljouw (25) uit Rijswijk naar het EK Badminton voor gemengde teams in Finland. 'Het is enorm kicken om de grootste toernooien ter wereld weer te mogen spelen', vertelt Mark, die net terug is uit Thailand.

Door de coronacrisis ziet de wereld van de topsporter er heel anders uit. Om het Aziatische land in te mogen moest Mark een brief hebben van de overheid en is hij zo'n acht keer getest. Eenmaal in Thailand werd het team in een bus onder politiebegeleiding naar het hotel gebracht. 'We leken wel een soort gevangenen', vertelt Mark in West Wordt Wakker op Radio West.

Eenmaal in het hotel werden de badmintonners meteen getest. 'We mochten onze kamer niet uit totdat het resultaat negatief was. Alles werd in de gaten gehouden. En alle kamers waren vol plastic, zodat ze het beter schoon konden maken.' Volgens Mark werd iedereen goed gemonitord en moesten ze allemaal apps invullen. 'Het was in Azië heel streng.'

Mindset veranderen

De badmintonners trainden in Thailand twee keer per week. Zodra de quarantaine van twee weken voorbij was mochten ze ook af en toe een uurtje naar buiten. 'Op een soort parkeerplek achter de hal, met alleen je eigen selectie. Het was heel extreem.'

Toch is Mark wel blij dat dit voor topsporters allemaal nog kan. 'Ik ben vereerd dat ik nog best wat uitstapjes kan maken deze periode. Maar je moet wel even je mindset veranderen. En in Azië is het gewoon zoveel strenger en heftiger dan hier. Dat is nou eenmaal zo, dus dat accepteer je ook.'

Niemand is onschendbaar

Zo'n streng beleid ziet Mark voor Nederland ook wel zitten. 'Laten we het heel streng doen en dan hopelijk zo snel mogelijk het virus indammen. Maar het is niet zo makkelijk, ook niet voor veel bedrijven. Maar ik zie het liever heel streng, dat we er daarna rustig uit kunnen dan de hele tijd zo voort blijven sudderen.' Mark zelf ontsnapte gelukkig aan een coronabesmetting toen zijn huisgenoot positief bleek. 'Godzijdank had ik het niet gekregen, maar je kan het altijd oplopen. Dat is ook het gevaar van het virus, niemand is onschendbaar.'

EK Finland

Dan het aankomende EK. Twee jaar geleden haalde het Nederlandse team brons. Mark denkt dat ze dit jaar een goede kans maken om het weer te evenaren. 'We hebben een jonge ploeg en een paar topspelers die echt voor de punten moeten zorgen. Maar we hebben een zware poule met Rusland, Frankrijk en Engeland, dat zijn ook toplanden in Europa. Als iedereen coronavrij en blessurevrij is moet het goedkomen. Ik heb er ontzettend veel zin in.'