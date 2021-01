Dronken wegpiraat scheurt met open motorkap door Den Haag

Een dronken automobilist heeft het in de nacht van donderdag op vrijdag erg bont gemaakt in Den Haag. Hij ramde met zijn voertuig meerdere geparkeerde auto's, reed met zijn motorkap omhoog door en werd uiteindelijk aangehouden, waarna bleek dat hij te veel had gedronken.

Bij de meldkamer van de politie kwamen meerdere meldingen binnen over iemand die was weggereden na een aanrijding. 'Dat ging om verschillende plekken bij elkaar in de buurt in Den Haag', vertelt een politiewoordvoerder. Even later werd de vermoedelijke dader gesignaleerd op de Binckhorstlaan.

Agenten hebben de automobilist achtervolgd. 'Hij reed door terwijl zijn motorkap volledig open stond', zegt de woordvoerder. Uiteindelijk werd de dollemansrit beëindigd op de Plutostraat, een zijstraat van de Binckhorstlaan. De man werd klemgereden.

Pepperspray en hondenbrigade

Daarmee hield het gedoe nog niet op, want de man weigerde mee te werken en wilde niet uit de auto komen. 'Na een waarschuwing is er pepperspray gebruikt en kon de man worden overmeesterd.' Ook de hondenbrigade van de politie was aanwezig, maar die kwam niet in actie.

De man is aangehouden voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, aldus de politiewoordvoerder. 'Het was een hele gevaarlijke situatie, maar nog niemand heeft zich gemeld.' Ook is er nog geen aangifte gedaan door de eigenaren van de beschadigde auto's. 'Wat we nu onderzoeken is welke auto's er zijn geraakt en wie de eigenaren daarvan zijn.'