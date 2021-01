Avondklok: krijg je een boete als je zonder formulier met een ziek kind naar het ziekenhuis rijdt?

We moeten er aan geloven, vanaf zaterdagavond geldt een avondklok in Nederland. In principe mag je tussen 21.00 en 4.30 uur niet meer op straat zijn. Toch zijn er nogal wat uitzonderingen en kun je soms met een speciaal toestemmingsformulier toch de straat op. Maar wat als er een noodsituatie is en je geen formulier hebt kunnen invullen? Wij zochten het uit.

Stel, je kind wordt ineens heel ziek en je moet ermee naar het ziekenhuis. In de haast en stress ben je vergeten het formulier 'Eigen verklaring avondklok' in te vullen. Je hebt de pech dat je wordt staande gehouden door de politie. Wat gebeurt er dan? Krijg je dan een boete?

Het is niet gezegd dat je bij zo'n situatie meteen op de bon geslingerd wordt, het is namelijk een noodsituatie en de politie kan ook zien dat het dringend is.

Het is aan de agent in kwestie om een inschatting te maken van de situatie, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. 'De insteek van het beleid is niet om boetes uit te delen, maar om het virus te bestrijden. Dus als er sprake is van een acute noodsituatie (zoals een ziek kind red.) zal er begrip zijn voor het ontbreken van een formulier. Maar die afweging zal een agent zelf dan op dat moment maken', zegt de woordvoerder van minister Ferd Grapperhaus.

Handhaven avondklok

Ook de landelijke korpschef van de politie liet donderdag in het televisieprogramma Op1 weten dat het vooral gaat om misbruik van de avondklok tegen te gaan. 'De fase van waarschuwen is voorbij', vertelde Henk van Essen. Als je op straat bent zonder geldige reden en moedwillig de regels overtreedt, krijg je een bekeuring', zei de korpschef.

Werkgeversverklaring

Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is, zo staat op de site van de Rijksoverheid met alle maatregelen. Wie voor werk de straat op moet kan een Werkgeversverklaring aanvragen. Die moet je dan bij je hebben als je naar buiten gaat tijdens de avondklok. Je werkgever bepaalt zelf of dat wel of niet nodig is. Zo'n verklaring mag je geprint of digitaal bij je hebben.

Sommige werkgevers namen al eerder initiatief en stuurden werknemers een zelf opgestelde verklaring. Maar deze is niet geldig, benadrukt de woordvoerder. Werknemers moeten de werkgeversverklaring gebruiken die op de website van de Rijksoverheid staat.

Uitzonderingen

Ook om de hond uit te laten mag je na 21.00 uur nog naar buiten, maar wel in je eentje. Hetzelfde geldt voor reizen van en naar het buitenland, om naar een uitvaart te gaan, een hulpbehoevend mens of dier te helpen of voor een examen in het hoger onderwijs.

De avondklok gaat komende zaterdag in en eindigt in de nacht van 9 op 10 februari. Een boete voor overtreders is 95 euro.

LEES OOK: