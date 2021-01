Zorgelijk dat we vanwege corona minder sporten: 'Lichamelijk, maar ook mentaal'

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat Nederlanders door de coronamaatregelen minder sporten dan voorheen. Dat vindt de Haagse voorzitter Anneke van Zanen van sportkoepel NOC*NSF. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat de huidige coronamaatregelen ervoor zorgen dat de sportdeelname in ons land met 44 procent is afgenomen.

'Wat misschien nog wel meer zorgen baart, is het hoge aantal kinderen tussen de 13 en 18 jaar dat minder is gaan sporten. Dat percentage staat nu op 64 procent. Dat is echt heel hoog', zegt de Haagse Van Zanen in Radio West Sport.

Hoe verklaart u dat hoge percentage onder jongeren?

'Veel jongeren doen aan binnensport en kunnen dus vaak hun sport niet beoefenen. Bij de buitensporten waar nog wel getraind mag worden, zijn de kinderen vaak afhankelijk van ouders die hen brengen en halen. Die ouders bleven dan vaak even hangen in de kantine, of stonden langs de lijn te kijken. Dat kan nu ook niet meer en dus kiezen veel ouders ervoor om de kinderen minder vaak, of niet meer te brengen. Dan wordt er dus automatisch minder gesport.'

Veel Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis een kilo of vijf aangekomen. Dat gaat tot problemen leiden - Anneke van Zanen

Wat kunnen de gevolgen zijn van de afname?

'De gezondheid van Nederlanders zal achteruitgaan. Het is nu al bekend dat veel Nederlanders een kilo of vijf zijn aangekomen. Dat gaat na de coronacrisis tot problemen leiden. Maar het is niet alleen lichamelijk, ook mentaal heeft het gevolgen. De weerbaarheid en het leren omgaan met winst en verlies. Maar ook in sociaal opzicht speelt sporten een belangrijke rol. Het samen dingen doen en dingen bereiken. Dat is iets wat er met name voor de jeugd nu niet is. En de kans bestaat dat we daar op termijn nog de gevolgen van gaan ondervinden.'

Wat kan NOC*NSF doen om deze ontwikkeling te keren?

'Wij vertegenwoordigen 78 sportbonden en samen kijken we naar manieren om het sporten straks weer zo vlekkeloos mogelijk op te starten. We zijn veel in overleg met de minister van Sport, Tamara van Ark, om te kijken naar de mogelijkheden voor na 9 februari. Wat ons betreft gaan we zo snel mogelijk weer sporten, zodat iedereen weer zo snel mogelijk in het oude ritme kan komen.'

Voor sportdeelname zijn sportclubs belangrijk. Hoe staan de clubs er eigenlijk over het algemeen voor?

'De sportclubs hebben het gewoon heel zwaar. Natuurlijk kunnen ze rekenen op financiële steun. Maar ja, er worden nu geen competities gespeeld en als er al gespeeld wordt, dan mogen er geen toeschouwers komen. De kantines zijn dicht, dus dat leidt tot veel minder inkomsten.'

'Onze clubs zijn gebaseerd op saamhorigheid en op vrijwilligers. De clubs doen er veel aan om iedereen erbij te houden. En dat lukt over het algemeen aardig. Voor het gemis aan inkomsten worden de clubs over het algemeen behoorlijk gecompenseerd. Maar die vergoeding staat in geen verhouding tot bijvoorbeeld een gezellige middag bij HBS, Quick of Laakkwartier.'

Als je voor de zomer niet met een vorm van competitie kan komen, zullen veel mensen hun lidmaatschap opzeggen - Anneke van Zanen

Merken jullie ook dat leden weglopen van hun club?

'Voor de meeste sporten is er sprake van een jaarcontributie. Bij de meeste clubs blijft het ledenaantal dus nog wel redelijk stabiel. Maar er moet echt uitzicht komen op het starten van de competities. Want op het moment dat er geen competities meer zijn, verdwijnt eigenlijk de reden om lid te blijven van een club. Je wil je toch altijd meten met anderen.'

'Bij NOC*NSF maken we ons dan ook hard voor het hervatten van enige vorm van competitie, nog voor de zomervakantie. En dan moet je vooral denken aan alternatieve competities. Dus niet landelijk, maar vooral regionaal of zelfs lokaal. Het ledenaantal blijft nu dus nog redelijk stabiel, maar ik verwacht dat als je voor de zomer niet met een vorm van competitie kan komen, veel mensen zullen besluiten hun lidmaatschap van de sportclub op te zeggen.'

Vreest u voor een vermindering van het aantal sportclubs als gevolg van alle coronamaatregelen?

'Eerlijk gezegd heb ik veel vertrouwen in de kracht van ons verenigingsleven. Ik zie het warme hart van al die mensen op de clubs om die clubs bij elkaar te houden. De clubs vormen de sociale binding tussen alle leden. En die kracht maakt dat, zodra het weer kan, we allemaal toch weer die clubs en die gezelligheid op de clubs gaan opzoeken. Daar ben ik van overtuigd.'

