IJshockyers zitten zich thuis op de bank te verbijten: 'Ik mis het onwijs'

Het is kommer en kwel in sportend Nederland. En dat geldt zeker voor de ijshockeyers, want zij spelen dit seizoen helemaal geen wedstrijden meer. Een competitie zonder publiek is financieel niet haalbaar en omdat de ijsbanen in maart de deuren alweer sluiten, is uitstellen van de BeNeLeague ook geen optie. En dat betekent dat de spelers van HIJS Hokij uit Den Haag en Zoetermeer Panters zich al een tijdje thuis op de bank zitten te verbijten.

'Het is op dit moment iedereen voor zich eigenlijk', vertelt HIJS-speler Jasper Kick in Radio West Sport. De situatie is volgens hem op dit moment erg somber. 'Ik mis het nu onwijs. Het samenzijn, de contacten die je hebt, het kleedkamergevoel. Ik doe thuis zoveel mogelijk om lichamelijk in shape te blijven. Maar we kunnen niet naar sportscholen, niks. Er blijft maar heel weinig over. Het is gewoon weer wachten tot september, en dan hopen dat we wel weer mogen.'

De vijf Nederlandse ijshockeyclubs uit de BeNeLeague - Cairox Hijs Hokij, Snackpoint Eaters Limburg, UNIS Flyers Heerenveen, Select 4-U Nijmegen Devils en Zoetermeer Panters - besloten in december dit seizoen niet meer te starten met een competitie. Ook het Nederlands Kampioenschap en de bekercompetitie werden geschrapt.

Ontwikkeling van spelers

Kick: 'Natuurlijk snappen we als spelers het besluit. Het is een vervelende situatie, maar wel eentje die we moeten accepteren. Financieel gezien hebben we het bij HIJS best prima voor elkaar. Maar we zijn wel afhankelijk van heel veel dingen. Denk aan sponsors, de inkomsten uit de kantine, het publiek. We kunnen bijvoorbeeld moeilijk van bedrijven vragen om te komen sponsoren, terwijl ze niet mogen komen kijken.'

Nu er dus niet geijshockeyd wordt, is het de vraag hoe de toekomst van de sport er in Nederland uitziet. Wat doet het met de ontwikkeling van de (jonge) spelers? 'Onze jongens tot 12 jaar kunnen gelukkig nog wel trainen, want wij hebben als één van de weinige clubs een buitenbaan', zegt Kick. 'Alleen daar mag nog op getraind worden. Maar natuurlijk heeft het invloed op de ontwikkeling. Denk ook aan gasten die tegen het eerste team aan zaten. Het is lastig.'

Laatste seizoen

Voor Kick zou dit seizoen zijn laatste bij HIJS Hokij zijn geweest. De 36-jarige ijshockeyer twijfelt of hij er tóch nog een jaartje aan vast moet plakken. 'Ik zeg het al een paar jaar, maar dit zou echt m'n laatste seizoen zijn geweest. Maar zo eindigen heeft ook wel iets vervelends. Rond april ga ik weer in gesprek met de club om te kijken of we nog een overeenstemming kunnen bereiken. Eerst maar eens afwachten hoe alles verloopt.'

