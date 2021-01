ADO moet winnen van concurrent Emmen: 'We moeten niks, we willen heel graag'

'Jij vindt dat wij moeten winnen, dat is een verschil he', vervolgt Kramer. 'Waarom wij niet moeten? Omdat we daarna nog zestien wedstrijden spelen. Tuurlijk willen we de concurrent op acht punten zetten, maar dan moeten we niet, dat willen we graag’, aldus de aanvaller van ADO Den Haag.

De vraag is of Kramer druk weghaalt bij de wedstrijd, of de media meer druk op de wedstrijd leggen. 'Dat is jullie werk toch', zegt Kramer met een lach. 'Dat is gewoon jullie, dat moet jij dan ook zeggen, dat is omdat het om de onderste twee plekken gaat. Wat ik gedaan had als ik in jou schoenen had gestaan? Daarom zeg ik toch, het is je werk, ik neem je ook niks kwalijk', vervolgt de clubtopscorer met een glimlach.

Andere mindset

Trainer Brood deelt dezelfde mening. 'We willen winnen, dat roep ik al heel mijn leven. Moeten zijn andere zaken, maar dat het belangrijk is, dat klopt', zegt Brood. 'Willen is een andere mindset dan moeten winnen. Heel graag willen we deze wedstrijd pakken en dat het belangrijk is, ja logisch, je speelt tegen een concurrent. Daar is iedereen zich wel bewust van.'

Tegen Vitesse (2-1 verlies red.) en AZ (2-1 verlies red.) speelde ADO Den Haag twee keer een behoorlijke wedstrijd, alleen zonder resultaat. Het lijkt de Residentieclub tegen hoger geklasseerde ploegen beter af te gaan. 'Dat soort wedstrijden zijn vaker open, dan tegen directe concurrenten', legt Kramer uit. 'Vitesse en AZ voetballen meer en zijn aan de bal kwalitatief ook gewoon goede ploegen, waardoor wij ook makkelijker in een verdedigende organisatie komen te staan.'

ADO Den Haag versterkte zich deze week met middenvelder Tomislav Gomelt en doelman Martin Fraisl. Met name de komst van de laatste is opmerkelijk, daar de verwachting op aanvallende versterkingen groter is dan de komst van een doelman. 'Als je goed geïnformeerd bent weet je dat ADO deze zomer met een doelman van Liverpool bezig was, maar dat lukte niet', legt Brood uit.

'We willen ons in iedere linie versterken. Ik kan je volgen als je de focus op voorin legt, dan denk je, waar blijven ze. Dat is niet eenvoudig. Iedere club wil goede aanvallers. We zijn wel aan het kijken om ons op die plek ook te versterken. Ik ben nu bezig met de wedstrijd, maar ik loop straks langs de directie om te kijken hoe het ervoor staat', aldus Brood.

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

ADO kan tegen FC Emmen niet beschikken over Daryl Janmaat. De ervaren verdediger kampt nog altijd met een knieblessure. Daar is de verwachting dat Dario Del Fabro en Boy Kemper het centrale duo gaan vormen. Op het middenvelder lijkt er een basisplaats te zijn voor nieuwkomer Gomelt. Voorin start Samy Bourard als linksbuiten.

De hele week gaat de discussie in de kantlijn al over de gekapte voetballers. Kramer reageert: 'Voetballers liggen nu onder een vergrootglas heb ik begrepen. Ik laat het lekker groeien. Mijn vrouw zou het in principe kunnen, maar of die het fatsoenlijk kan doen, dat weet ik niet…'

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Emmen is zaterdagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West.