Burgemeester: 'Blij dat Zoetermeer is uitgekozen om mensen thuis te vaccineren'

'Heel blij en trots dat Zoetermeer door het RIVM is uitgekozen als locatie om mensen ook thuis te vaccineren', zegt burgemeester Michel Bezuijen. 'We hopen ook dat het goede resultaten met zich meebrengt. Dat past dan in de vaccinatiestrategie zodat we uiteindelijk sneller mensen kunnen vaccineren.' Vanaf 25 januari gaat deze proef van start.

Naast Zoetermeer draait de pilot ook in Deventer en de regio Twente. Het gaat om mensen die wonen in kleine woonzorgvoorzieningen, in private huizen voor ouderenzorg en in de gehandicaptenzorg. Deze mensen hebben een eigen huisarts en hoeven daardoor niet naar een priklocatie. De drie regio's zijn bepaald na overleg van het RIVM met de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Ondertussen is Bezuijen ook bezig met het realiseren van de avondklok in zijn gemeente. 'Alles moet uit de kast worden gehaald tegen het virus. De situatie is zorgwekkend en we gaan er onze schouders onderzetten. Dat betekent niet dat we op elke hoek van de straat een agent neerzetten of overal gaan handhaven. Dat is niet te doen. Maar waar situaties zich voordoen, zullen we optreden.'

Niet met gestrekt been erin

'Iedere gemeente doet het op zijn eigen manier', vervolgt de burgemeester. 'We geven nooit de opdracht aan boa's of agenten: ga er met gestrekt been in. Wel krijg je een bekeuring als je zonder goede reden op straat bent. Maar natuurlijk wordt er door handhavers en agenten gekeken naar de situatie waarin iemand zit.'

LEES OOK: Avondklok: krijg je een boete als je zonder formulier met een ziek kind naar het ziekenhuis rijdt?