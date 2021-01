Cultverhalen uit de Bollenstreek in podcast: 'Lokale verhalen met een bredere blik'

De vrienden kennen elkaar nog uit een Noordwijkse strandtent, waar ze jarenlang 'hebben staan beuken'. 'We vertellen elkaar altijd mooie cultverhalen uit de Bollenstreek', zegt Bart die in Lisse is opgegroeid en nu in Amsterdam woont. Toen dat door de lockdown niet meer in de kroeg kon, besloten ze een podcast te maken: Parels & Paradijsvogels.

Iedere twee weken nemen ze in de studio van de Bollenstreek Omroep een nieuwe aflevering op. 'We hebben eigenlijk maar één criterium: we vertellen verhalen die we zelf ook vet vinden.' Zo is er een aflevering over de Noordwijkse Janieck Devy die een wereldhit maakte met de Belgische dj Lost Frequencies. En ook vertellen ze het verhaal van de Noordwijkse schaker Daniël Noteboom.

Liefde voor lokale cultverhalen

'De podcast is een beetje voor mensen zoals wij: iedereen tussen de 25 en 35 jaar met een liefde voor lokale cultverhalen', vertelt Bart. Ze omschrijven zichzelf als 'te dorps voor de stad en te stads voor een dorp'. 'We bekijken lokale verhalen met een bredere blik.'

Het is niet suf lokaal, dat proberen we naar buiten te brengen - Podcastmaker Bart van Zelst

Yannick Renkema en Bart van Zelst | Foto: Koen ten Holter

Waar die liefde voor de Bollenstreek vandaan komt? 'Het is je geboortestreek. We hebben het allebei van huis uit meegekregen', zegt Bart. 'Ik denk dat veel mensen met enige romantiek naar de streek kijken. Het is niet suf lokaal en dat proberen we naar buiten te brengen. Het is leuk om feitjes en bijzondere verhalen boven water te krijgen en die verhalen te kunnen vertellen.'

Paul van Gorcum

Bart kijkt uit naar de aflevering die ze gaan maken over Paul van Gorcum, de Noordwijkse acteur die de baron speelde in Bassie en Adriaan en de stem insprak van Gargamel in de Smurfen. 'Een hele generatie is met die stem opgegroeid. Ik denk dat het heel vet is als hij zijn verhaal doet.'

De cultverhalen liggen volgens de vrienden voor het oprapen in de Bollenstreek. 'Het kostte weinig moeite om een lijst op te stellen. Er zijn stiekem heel veel verhalen te vertellen', zegt Bart. 'De podcast was eigenlijk ontstaan als lockdownproject, maar ik denk dat we het blijven doen, het bevalt wel.'

