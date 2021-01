Koning Willem-Alexander bezorgd over voortbestaan lokale boekhandel

Tijdens het vijftig minuten durende gesprek bleek volgens Paagman de grote betrokkenheid van Willem-Alexander: 'Hij is heel goed op de hoogte van de moeilijke situatie waarin de boekenbranche zich bevindt. En dan met name de kleine, lokale boekhandel. De koning wilde zelf met boekhandelaren praten om te weten hoe het ervoor staat.'

In 2020 werd volgens de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek vier procent meer boeken verkocht (in totaal 41 miljoen boeken). Maar door de coronacrisis waren het vooral de grote, bekende webwinkels die hier van profiteerden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de bedrijfsvoering van lokale boekhandels is gericht op het verkopen van boeken in de winkel. Een op de drie boekhandels zegt, volgens de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond, in de gevarenzone te komen als er niet snel iets verandert.

Literaire aanbod

Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen. Iets waar de koning ook goed van doordrongen lijkt te zijn. Zo zou hij tijdens het gesprek de maatschappelijke rol van de lokale boekhandel onderkend hebben. Paagman: 'De boekhandel speelt een belangrijke rol voor een winkelstraat. Maar door de webwinkels en de toename van de verkoop van e-books dreigen die te verdwijnen.'

Koning Willem-Alexander en boekverkoper Fabian Paagman (rechtsonder) tijdens de videocall | Foto: Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond

Bijkomend gevaar is dat het literaire aanbod dreigt te verschralen. ‘Heel veel boektitels verdwijnen online onder de radar. En door de coronacrisis worden boeken uitgesteld. De bestsellers verkopen zich vanzelf, maar minder bekende schrijvers en debutanten komen hierdoor in de verdrukking.’

Nederlandse cultuur

Paagman merkt daarbij op dat er op dit moment geen enkele Nederlandse schrijver in de Top 10 van de best verkochte boeken staat. 'Een slechte zaak, want dat raakt de Nederlandse cultuur. De koning zei daarover: een belezen samenleving, is een ontwikkelde samenleving. Daarvoor is wel een goed aanbod nodig.' Vandaar ook Paagmans oproep: 'Steun je boekhandel'.

Koning Willem-Alexander is overigens geen onbekende voor Paagman. Op de Facebook-pagina van de Haagse boekhandel is een foto uit 1981 te zien, met daarop de dan nog jonge troonopvolger, die nog op de middelbare school zit. In zijn linkerhand draagt hij een plastic tas met daarin de schoolboeken van Paagman.

Koning Willem Alexander haalt als middelbare scholier zijn schoolboeken op | Foto: Paagman

