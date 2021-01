Burgerhulpverlener Jeroen heeft al twintig keer geholpen bij reanimaties

Jeroen is burgerhulpverlener. Hij probeert een helpende hand te bieden als de hulpdiensten nog niet zijn gearriveerd. 'Als burgerhulpverlener probeer ik de hartstilstand en de aanrijtijd van zes minuten van de ambulance te overbruggen.'

Bij een melding zit Remmerswaal vol adrenaline. 'Je rent een huis binnen en je weet niet waar de persoon ligt of wat voor soort huis het is. En de mensen bij wie je komt weten vaak ook niet dat er burgerhulpverleners zijn opgeroepen, dus die staan gek te kijken als je ineens hun huis binnen rent.' Na de reanimatie is er meestal wel ruimte om te praten met een politieagent of met ambulancepersoneel. 'Daarna kom je wel tot rust, maar het duurt vaak wel een paar uur voor ik weer wat rustiger ben.'

Afloop onbekend

Na de reanimatie is vaak onbekend hoe het met de slachtoffers is afgelopen. 'Je hebt te maken met privacywetgeving', weet de burgerhulpverlener. 'Maar soms lees je het in de krant als mensen zijn overleden. Eén keer heb ik het van de politie gehoord, omdat het toen ook in het nieuws is geweest. Maar ik heb ook gehoord van iemand die het heeft overleefd: mijn moeder kwam haar tegen in de Dijkstraat.'

Volgens de Hartstichting is de overlevingskans bij een hartstilstand gestegen van 9 procent in de jaren '90 naar 25 procent nu. Dat komt onder andere door de snelle respons van burgerhulpverleners zoals Jeroen. Statistisch gezien heeft hij dus al meerdere levens gered. 'Ik sta daar niet zo bij stil, ik vind het eigenlijk gewoon een menselijke taak. Ik denk dat iedereen het zou moeten doen.'

Corona

Net als bij veel zaken in het huidige leven, gooit het coronavirus ook een beetje roet in het leven van mensen die gereanimeerd moeten worden. Zo is de straal waarin burgerhulpverleners opgeroepen worden vergroot van 800 meter, naar twee kilometer. 'Veel oudere mensen worden nu niet opgeroepen, omdat ze zelf in een kwetsbare doelgroep vallen. Daarom krijgen jongere burgerhulpverleners nu meer oproepen.'

Jeroen vindt dan ook dat meer mensen een reanimatiecursus zouden moeten doen. 'Het is maar een kleine moeite.'

