Man die slager Farid doodstak ook in hoger beroep niet veroordeeld

Steekpartij Hobbemaplein in Den Haag in juli 2018 (Foto: Regio 15)

De 40-jarige Izmarai M. die in juli 2018 slager Farid doodstak in zijn winkel aan het Hobbemaplein in de Haage wijk Transvaal is ook in hoger beroep niet veroordeeld. Het Haagse gerechtshof bepaalde vrijdag dat de Afghaan handelde uit zelfverdediging en daarmee niet strafbaar is.

In 2019 besliste de rechtbank ook al dat ze M. niet verder wilde vervolgen. Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen dat besluit in beroep en eiste twee weken geleden nog zes jaar cel tegen M.

Op de dag van het incident was Izmarai M. 's ochtends boos de winkel uitgelopen na een ruzie met Farid. Toen M. later zijn salaris op kwam halen, ontstond er opnieuw ruzie in het keukentje van de slagerij. Dat liep zo uit de hand dat M. Farid meerdere keren in het bovenlichaam stak. Volgens M. stak hij uit zelfverdediging, volgens de eigenaar van de slagerij was M. juist agressief.

'Zwart voor zijn ogen'

Het hof vindt dat M. zich terecht heeft verdedigd tegen de twee mannen in het keukentje van de slagerij omdat ze hem kort daarvoor mishandeld hadden. Omdat de twee M. niet wilden laten gaan, gooide hij eerst een schaal. Toen dat geen effect had pakte de Afghaan een fileermes. Door Farid daarmee te steken ging M. te ver in zijn verdediging, vindt het hof. Daarbij had hij kunnen weten dat door Farid in zijn zij te steken hij zou kunnen overlijden.

Toch is M. volgens het hof, niet strafbaar omdat hij heeft verklaard dat het zwart voor zijn ogen werd en hij geen controle meer over zichzelf had. Daardoor weet M. niet meer hoe vaak en waar hij gestoken heeft. 'Het hof [heeft] geen reden gevonden te twijfelen aan de juistheid van hetgeen de verdachte daarover heeft gezegd', is de de conclusie van de rechters.

Overleden

Farid raakte door de steekpartij zwaar gewond en overleed kort erna achter de toonbank aan zijn verwondingen. Hij was toen 43 jaar oud. Zijn vrouw was toen hoogzwanger van zijn dochter.

