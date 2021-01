Houden pubers zich aan de avondklok of zoeken ze de grenzen op? 'Puberbrein is risiconemend'

'Ik vind het jammer, maar als het echt nodig is...' zegt een 13-jarige jongen uit Gouda. Zijn klasgenootje vult aan: 'Ik vind het wel een soort van eng dat de overheid zomaar kan zeggen dat we niet meer naar buiten mogen.' En een andere jongen die aan komt lopen zegt spontaan: 'Nou, in mijn dorp komt nooit politie, mensen zullen dus gewoon over straat gaan.'

Hoe zullen jongeren erop reageren en specifiek pubers? Ankie Remijn is puberbreindeskundige en heeft daar wel een antwoord op: 'Het puberbrein is risiconemend, omdat de puberteit een speeltuin is van het ontwikkelen van je eigen identiteit. Je gaat regels die je meekrijgt kritisch benaderen en af toe ontduiken. Ze zoeken juist de grenzen op, dat is heel natuurlijk. Zo komen ze erachter wie ze zijn'. De randen opzoeken van de regels van de avondklok is volgens haar dan ook heel normaal voor pubers.

Avondklok ontvluchten?

Daar wordt al over nagedacht door de jongeren: 'Feestje uitbreiden tot na half vijf 's nachts, of bij elkaar blijven slapen, gordijnen dicht, deur op slot. Of een werkgeversverklaring misbruiken om de straat op te gaan', noemt één van de dames in Gouda als voorbeeld van wat jongeren volgens haar gaan doen. Toch verwacht Remijn niet dat de avondklok massaal wordt genegeerd. 'Juist dat puberbrein is ook heel sociaal. Dat wil juist volwassen overkomen en zich dus maatschappelijk verantwoord gaan gedragen.'

Of pubers en jongeren op lange termijn last zullen ondervinden van de avondklok? 'Last is een groot woord, maar iedereen zal zich de avondklok blijven herinneren. Het zal een gegeven zijn dat ons allemaal zal bijblijven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam er naast een avondklok ook angst om de hoek kijken. Dat is nu niet. We hoeven niet bang te zijn voor lege supermarkten of dat we zullen worden vermoord. Relativeren is het beste medicijn tegen onrustige pubers', aldus Remijn.

