Drukte bij opengesteld buitenbad in Alphen: 'Gekkenhuis'

Binnen enkele uren waren er al meerdere dagen volgeboekt, vertelt ze. Niet alleen door Alphenaren, maar er zijn ook meerdere reserveringen uit onder andere Rotterdam en Voorburg. 'Vanochtend zaten we al helemaal vol en dit weekend ook, dus we gaan lekker. En de reacties zijn fantastisch.'

Ook bezoekers zijn blij, zo blijkt vrijdagochtend. 'Geweldig', zegt de 74-jarige Herman, die inmiddels ruim zeven jaar zwemt. 'Ik heb er lang naar uitgekeken. Altijd als het buitenbad ook maar even open is, dan ben ik al buiten. En dat is heerlijk.'

'Lekker warm land'

Heerlijk, dat woord gebruikt Wendy (37) eveneens om haar gevoel onder woorden te brengen. 'Het voelt zo lang geleden', zegt ze. 'Ik zwem al sinds mijn veertiende. Het maakt je hoofd even leeg. En met dat zonnetje erbij lijkt het net alsof we in een lekker warm land zijn.'

Het water is verwarmd tot 21 graden. Desondanks heeft Wendy het best wel koud. 'Ik ben gewoon een koukleum, haha. We waren vanochtend met dertig mensen in het bad. En samen met mijn man was ik de enige die een wetsuit aan had. Dus volgens mij is het prima te doen.'

Strenge voorwaarden

Na respectievelijk Amsterdam en Den Helder is Alphen volgens wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) de derde Nederlandse plaats waar je in deze lockdown baantjes kunt zwemmen in de buitenlucht. Daarvoor heeft het regionale burgemeestersoverleg woensdag definitief groen licht gegeven.

Zwemmen in het buitenbad van De Hoorn kan doordeweeks tussen 7.00 en 10.00 uur. In weekenden is het bad tussen 9.00 en 12.00 uur open. Aanmelden kan alleen online.

Maar wel onder strenge voorwaarden. Zo moet - uiteraard - overal anderhalve meter afstand worden gehouden. Verder zijn er geen douches of kluisjes beschikbaar en mogen bezoekers maximaal vijftig minuten zwemmen, waarna ze zich naast het bad binnen tien minuten moeten omkleden.

'Een beetje paradoxaal'

Seijsener stelt dat de exploitant daarmee aan alle coronarichtlijnen voldoet. 'Je zwemt een rondje in je eigen baan en je passeert elkaar eigenlijk niet, dus je komt ook niet bij elkaar in de buurt', verklaart ze. 'Zolang het kan en het verantwoord is, gaan wij hier gewoon mee door.'

'Eigenlijk lijkt het een beetje paradoxaal, hè?', merkt bezoeker glimlachend Herman op. 'Iedereen is behept met dat coronavirus en moet op zijn tellen passen. En hier kunnen we gewoon doen en laten wat we willen. Ik vind het een verademing, eerlijk waar.'

LEES OOK: