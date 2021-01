Coronavirus: 5487 nieuwe coronagevallen gemeld

Kapper beboet voor knippen klanten

In Wateringen is een kapper beboet omdat die zijn kapsalon open had gedaan en er klanten knipte. De politie kwam de kapsalon op het spoor door een Instagrambericht waarbij agenten de omgeving herkenden, laat de politie Westland weten op Twitter.

Coronacijfers

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 5487 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er iets meer dan vrijdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een kleine 5800 positieve tests meldde.

Gemeten over de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld per dag 5340 besmettingen geconstateerd. Die lijn ging steeds omlaag, maar is zaterdag heel licht omhoog gegaan.

Politie alert op protestacties

Op sociale media roepen mensen op zaterdagavond toch de straat op te gaan uit protest tegen de avondklok, die vanwege het coronavirus voor het eerst om 21.00 uur ingaat. Een woordvoerster van de landelijke korpsleiding laat weten dat de politie dit in de gaten houdt en op mogelijke acties is voorbereid.

Op Twitter is #AvondklokProtest momenteel trending. Zo gaat er een bericht rond over de 'Avondklok Challenge', waarin mensen wordt gevraagd naar buiten te gaan na 21.00 uur en een foto te posten als ze tegen de nieuwe coronamaatregelen zijn. Op Facebook is de actie 'Nationale avondklok/lockdown verstoppertje' te vinden, waar duizenden mensen zouden hebben aangegeven dat ze meedoen.

Volgens de woordvoerder van de politie is het afwachten of mensen daadwerkelijk gehoor geven aan hun voornemen. 'Het is heel makkelijk op social media een beetje stoer te doen.' Wie de avondklok negeert en toch naar buiten gaat riskeert een boete van 95 euro. 'Als je je een tweede of derde keer niet aan de regels houdt, heeft dat grotere consequenties', waarschuwt de woordvoerder. 'Dan kunnen we iemand aanhouden en meenemen.'

Boa's mogen vanaf maandag handhaven op avondklok

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen vanaf maandag handhaven op de avondklok. Dat bevestigt de voorzitter van de Nederlandse BOA Bond Ruud Kuin na berichtgeving van Hart van Nederland. De afgelopen dagen heeft de bond bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aangedrongen boa's die bevoegdheid te geven.

'Het leek erop dat boa's wel op straat zouden worden ingezet na 21.00 uur, maar dat ze niet de bevoegdheid zouden krijgen om te handhaven. Dat zou gedoe opleveren, want dat is niet duidelijk voor de boa's zelf, en ook niet voor burgers. Dus het is heel goed dat ze die bevoegdheid nu krijgen', zegt Kuin.

Nederlanders tot 36 jaar zijn 's avonds het meest op pad

Nederlanders gingen vorige week vergeleken met de 'intelligente lockdown' in het voorjaar vaker 's avonds op pad. Mensen van onder de 36 jaar gaan het meest de deur uit tijdens de uren die vanaf zaterdag onder de avondklok vallen. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP).

Hoewel mensen van alle leeftijden zich veel minder op straat vertonen dan voor de coronapandemie, is er een duidelijk verschil te zien met de eerste golf in het voorjaar. Nederlanders zijn vaker onderweg, om bijvoorbeeld een rondje te lopen, met de auto bij iemand op bezoek te gaan, of om naar het werk te fietsen. Bij mensen van 16 tot 36 jaar is dat vooral het geval tijdens het weekend, bij mensen die ouder zijn ook doordeweeks.

Dat jongeren 's avonds meer op straat zijn, hoeft volgens onderzoeker Sander van der Drift van het NVP niet te betekenen dat zij zich ook minder aan de coronamaatregelen houden. 'Het kan goed zijn dat jongeren meer essentiële verplaatsingen maken in de avonduren. Denk aan maaltijdbezorgers en jongeren met andere essentiële bijbaantjes.'

Avondklok gaat om 21.00 uur in

De avondklok gaat zaterdagavond in en gaat gelden van 21.00 uur tot 4.30 uur. 'Een heftige maatregel', zei premier Mark Rutte woensdag bij de aankondiging van de avondklok. 'Niemand wil een avondklok. Niemand staat er bij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet.' Maar volgens de premier moet Nederland 'zich nog één keer schrap zetten', aangezien er wordt gewaarschuwd voor een derde golf.

Een boete voor overtreders is 95 euro. Er is een lijst met mensen die nog wel de straat op mogen tijdens de avondklok, maar zij moeten een formulier invullen met de reden waarom ze buiten zijn. Werkgevers moeten een werkgeversverklaring afgeven als hun personeel 's avonds en 's nachts op straat is om te werken. De avondklok eindigt in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 februari.

Huisartsen worden gevaccineerd

Het vaccineren van 1776 huisartsen en medewerkers van de huisartenspoedzorg in de regio West gaat zaterdag beginnen. De huisartsen worden in het Leids Universitair Medisch Centrum en HagaZiekenhuis gevaccineerd met het Moderna-vaccin.

De vaccinatie voor die beroepsgroep komt sneller dan verwacht. Huisartsen hadden er op aangedrongen om ook snel een vaccinatie te krijgen, net als personeel in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, omdat ook huisartsen in aanraking komen met besmette patiënten. Vanwege de snelle opkomst van de mutatie, die als eerst in Engeland werd ontdekt, is besloten ook huisartsen snel te vaccineren.

Een zorgmedewerker wordt gevaccineerd | Foto: ANP

Coronakaart

