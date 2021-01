Coronavirus: Rutte noemt avondklokrellen 'crimineel geweld'

Rutte over avondklokrellen: 'Crimineel geweld'

De rellen die dit weekeinde in verschillende steden hebben plaatsgevonden hebben niets met protesteren te maken, zegt demissionair premier Mark Rutte. Het gaat om 'crimineel geweld' en dat zal volgens hem ook zo worden behandeld.

'Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen', zegt Rutte maandagochtend. 'De politie heeft zeer adequaat opgetreden, op alle plekken.'

LEES OOK: Omroep West-verslaggever over rellen: 'Ik word met rust gelaten, maar loop hier niet op mijn gemak'

Marechaussee staat klaar tijdens avondklok

De Koninklijke Marechaussee staat ook maandagavond weer klaar om de politie te ondersteunen als dat nodig is. Ook afgelopen weekend heeft de Landelijke Bijstand Organisatie (LBO) van de Marechaussee geholpen.

Eerste huisarts zet vaccin in Zoetermeer

In WelThuis woonzorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer kreeg mevrouw Roos (87) vanochtend het eerste coronavaccin, van Moderna. Het is tevens de eerste prik gezet door een huisarts. Mevrouw Roos was van de prik zelf niet zo onder de indruk: 'Het is maar een prikkie'.

Vanochtend is het inenten begonnen van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen.

Minister Hugo de Jonge was erbij toen de eerste huisarts het coronavaccin gaf | Foto: Omroep West

Vandaag worden enkele honderden ouderen gevaccineerd. Een hele opluchting dat het is begonnen, vindt de voorzitter van de landelijke vereniging voor huisartsen, Ella Kalsbeek. 'Heel bijzonder dat dit nu kan gebeuren, we wachten er al best lang op. Het is heel fijn dat het nu geregeld is', aldus Kalsbeek.

Ook minister De Jonge is enthousiast: 'Dit is een hartstikke mooi moment. Het is weer een nieuwe groep die we aan de vaccinatiestrategie toevoegen. Zo proberen we in zo kort mogelijk tijdbestek zoveel mogelijk mensen die het meest kwetsbaar zijn voor het virus te beschermen, en de mensen die voor hen zorgen'.

[tweet:https://soundcloud.com/omroep-west/huisarts-vaccineren]

Burgemeesters bespreken handhaving van de avondklok

De ongeregeldheden die dit weekend op meerdere plaatsen in Nederland uitbraken rond het ingaan van de avondklok, staan maandag hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken dan met elkaar de bestaande en mogelijk ook nieuwe maatregelen rond de avondklok. Die is zaterdagavond voor het eerst ingegaan en geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls hoopt maandag meer duidelijkheid te krijgen over wie er precies op de verboden demonstraties zijn afgekomen.

Ook de stand van zaken rond het vaccineren komt aan de orde. Voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van de GGD'en, komt de 25 burgemeesters informeren over de continuïteit van de zorg op dit moment. Daarbij komt ook de stand van zaken rond het vaccineren aan de orde. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift namens het kabinet aan bij het beraad. Grapperhaus en beraadsvoorzitter Bruls geven na afloop van de vergadering een toelichting op de besluiten.

LEES OOK: Mobiele Eenheid grijpt in bij onrust in Haagse Schilderswijk

Fans missen hun voetbalclub

Bewoners van kleine woonvormen krijgen eerste coronaprik

Een nieuwe groep wordt gevaccineerd tegen het coronavirus. Op maandag begint het inenten van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die in kleinschalige woonvormen wonen. Dat zijn locaties die geen instellingsarts hebben, dus wordt de vaccinatie uitgevoerd door huisartsen. In totaal gaat het om ongeveer 77.000 mensen.

De eerste prik wordt gegeven op een locatie in Zoetermeer. Ook in Twente en Deventer worden deze mensen gevaccineerd. Later volgt de rest van het land. Deze personen krijgen het vaccin dat door farmaceut Moderna is ontwikkeld.

'Heel blij en trots dat Zoetermeer door het RIVM is uitgekozen als locatie om mensen ook thuis te vaccineren', zegt burgemeester Michel Bezuijen vrijdag.

Aantal buitenlandse toeristen daalt met twee derde

Nederland heeft in 2020 ruim 7 miljoen buitenlandse toeristen verwelkomd, een daling van 65 procent ten opzichte van 2019. Nederlandse hotels, campings en vakantiehuisjes ontvingen gezamenlijk 19 miljoen vakantiegangers uit eigen land. Dat is ruim een kwart minder dan het jaar ervoor, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) op basis van eigen onderzoek.

'Hoeveel bezoekers we dit jaar in Nederland kunnen verwachten is moeilijk in te schatten. We hebben daarom verschillende scenario’s doorgerekend,' vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. In het meest gunstige scenario groeit het aantal binnenlandse toeristen met 8 procent en de buitenlandse toeristen met 30 procent ten opzichte van vorig jaar, in het zwartste scenario dalen beiden met respectievelijk 8 en 40 procent.

'Ouders zitten tegen een burn-out aan’

Zeven grote ouderorganisaties zijn het niet eens met het afschieten van het coronaverlof door het kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen ze voor de gevolgen van de aanhoudende schoolsluiting en de grote problemen die dat oplevert voor werkende ouders.

Bij Voor Werkende Ouders staat inmiddels de telefoon niet stil, vertelt directeur Marjet Winsemius tegen De Telegraaf. 'De gevolgen voor kinderen en ouders zijn te groot. Ouders hebben mentaal en fysiek gezondheidsproblemen en zitten tegen een burn-out aan. Coronaverlof kan het verschil maken. Maar deze groep staat helemaal in de kou. Werkende ouders komen in geen beleidsstuk voor, ze tellen niet mee.'

'Verdere groei ongelijkheid inkomen door coronapandemie'

De inkomensongelijkheid in de wereld neemt als gevolg van de coronapandemie toe. Dat concludeert Oxfam Novib in een jaarlijks rapport over economische ongelijkheid. Volgens de organisatie zorgt de pandemie voor 'de ergste banencrisis in meer dan negentig jaar'. Zo hebben 'honderden miljoenen mensen' weinig of geen werk en worden ze geconfronteerd met armoede en honger.

Vrouwen worden door de coronacrisis het hardst getroffen, schrijft Oxfam, omdat zij meer dan mannen laagbetaalde en onzekere beroepen hebben, zoals de zorg. Deze beroepen worden door de pandemie het hardst geraakt. Volgens het rapport is de zorg essentieel maar ondergewaardeerd en slecht betaald werk, waar een groter risico is om in aanraking te komen met het coronavirus. Het merendeel van de beroepsbevolking dat wereldwijd in de zorg werkt is daarnaast vrouw, aldus het rapport, dat honderden economen uit tientallen landen bevroeg.

Dinsdag start inenten mobiele, thuiswonende 90-plussers

De GGD begint dinsdag met de vaccinatie van de eerste mobiele, thuiswonende 90-plussers tegen het coronavirus. Dat heeft een woordvoerster van de GGD-GHOR zondagavond laten weten. Door de wijziging in de vaccinatiestrategie van minister Hugo de Jonge, kunnen GGD’en eerder starten met het vaccineren van deze groep. Woensdag start het geven van de tweede vaccinatie aan zorgpersoneel. Drie weken geleden kregen zij hun eerste prik.

De GGD GHOR meldde eerder al dat het vaccineren van deze groep komende week van start zou gaan en dat naar verwachting 45.000 mensen van ouder dan 90 jaar door de GGD worden ingeënt, dat is ongeveer de helft van alle mensen ouder dan 90. De 90-plussers worden door huisartsen uitgekozen. Het gaat om mensen die mobiel genoeg zijn om zelf naar een vaccinatielocatie te gaan.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.