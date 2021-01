Coronavirus: Vaccineren thuiswonende 90-plussers begonnen

Thuiswonende 90-plussers krijgen vaccinatie

De vaccinatie van 90-plussers die nog zelfstandig wonen, is dinsdag begonnen. De eerste hoogbejaarde dames en heren kregen hun vaccinatie in een sporthal in Apeldoorn.

Nederland telt ongeveer 90.000 thuiswonende 90-plussers. Huisartsen bepalen wie mobiel genoeg is om naar een vaccinatielocatie van de GGD te gaan. Dit zullen ongeveer 45.000 mensen zijn, die de komende tijd zo worden gevaccineerd. De andere helft wordt later ingeënt door de huisarts. Binnenkort volgen de thuiswonende 85- tot 90-jarigen.

Maandag werd begonnen met het inenten van bewoners van kleinschalige woonvoorzieningen. Mevrouw Roos (87) uit Zoetermeer kreeg de eerste prik:

Weekcijfers RIVM: Lichte daling van aantal coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds, maar niet zo snel als in voorgaande weken. In de afgelopen week zijn ongeveer 35.000 besmettingen vastgesteld, tegen bijna 39.000 de week ervoor. Dat zou een daling van zo'n 10 procent zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met de exacte weekcijfers.

Het is de vijfde week op rij waarin het aantal positieve tests afneemt. In de week van 16 tot en met 22 december kreeg het RIVM 82.340 meldingen van positieve tests. Vorige week, in de meest recente cijfers, meldde het RIVM 38.776 bevestigde besmettingen. In de zes dagen na die update zijn er 31.661 nieuwe gevallen bij gekomen, gemiddeld bijna 5300 per dag. Of de daling in de komende weken doorzet, hangt af van de nieuwe en besmettelijkere Britse variant. Als die zich snel verspreidt, kan in de loop van februari het aantal positieve tests weer toenemen.

Hou Vol, Hou Vast

De band Captain Midnight XL heeft een clip gemaakt bij het nummer Hou Vol, Hou Vast met beelden uit Den Haag en Delft. 'Om de moed en erin te houden eindigen we met hoopvolle kleurbeelden van grote events die hopelijk snel weer kunnen plaatsvinden', aldus de band.

Hoger beroep van bedreiger Wilders uitgesteld vanwege corona

De behandeling dinsdag van het hoger beroep van de Pakistaan Junaid I., die van plan was PVV-leider Geert Wilders te vermoorden, is uitgesteld vanwege corona. Een woordvoerster van het gerechtshof in Den Haag meldt dat de voorzitter van het hof in quarantaine gaat, omdat iemand in haar directe omgeving coronagerelateerde klachten heeft. Voor de zekerheid blijft de voorzitter thuis in afwachting van de uitslag van een coronatest.

FNV: dringend injectie nodig om economie gezond te maken

Vakbond FNV roept het demissionaire kabinet op tot een miljardeninvestering om de Nederlandse economie weer gezond te maken. Daarbij waarschuwt de bond om niet de fouten te herhalen die bij het herstel uit de vorige crisis zijn gemaakt. Toen hield de overheid in de ogen van FNV de hand veel te stevig op de knip, waardoor Nederland veel langer in een crisis zat dan nodig was.

Volgens FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga is het 'cruciaal' dat er wordt geïnvesteerd in maatschappelijke sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de veiligheid en de kinderopvang. 'Er moeten dringend meer handen aan het bed, meer leerkrachten voor de klas, meer agenten in de wijk. Anders dreigen de economische kosten onnodig hoog op te lopen. En we kampen nu al met een ongekende economische crisis en met een nog onbekende verborgen werkloosheid.'

WHO: geef olympische atleten geen voorrang bij vaccinatie

Olympische atleten behoren geen voorrang te krijgen bij de wereldwijde vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft Mike Ryan gezegd, topman van wereldgezondheidsorganisatie WHO. 'Op dit moment hebben we niet eens genoeg vaccins om de grootste risicogroepen te voorzien.'

De WHO geeft adviezen over hoe de risico's bij de Olympische Spelen zo beperkt mogelijk kunnen worden gehouden. 'Maar wij geven geen advies over of het evenement wel of niet moet doorgaan", aldus Ryan. 'Daar gaan het IOC en de Japanse regering over.' Vanwege de coronacrisis werden de Olympische Spelen in de zomer van 2020 met een jaar uitgesteld.

'Fysieke boek blijft populair ondanks coronacrisis'

Het fysieke boek blijft populair en lijkt niet te lijden onder de coronacrisis. Daarnaast zijn e-boeken door de coronapandemie populairder geworden, meldt logistiek dienstverlener CB, ook wel bekend als het Centraal Boekhuis.

De totale markt voor fysieke boeken is het afgelopen jaar ruim 5 procent gegroeid. Verder zette de trend van online boeken bestellen het afgelopen jaar verder door. De onlineverkoop van boeken steeg ten opzichte van 2019 met ruim een derde.

Fysieke boekwinkels kochten het afgelopen jaar wel minder in. In totaal kromp de verkoop aan de fysieke boekhandel het afgelopen jaar met 4 procent. De afzet naar de winkelstraat had erg te lijden in en na de Kinderboekenweek, eind september en begin oktober. Dat kwam omdat in die periode een gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd.

