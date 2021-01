Coronavirus: 4774 nieuwe besmettingen, schade door relschoppers opgevangen

Twee maanden cel voor stenengooier Schilderswijk

Een 19-jarige jongen uit Den Haag is door de politierechter veroordeeld tot een celstraf van twee maanden. De verdachte, Ayoub A., heeft afgelopen maandag bij de rellen in de Schilderswijk een steen gegooid naar een politiebus. Hij ontkende dat niet, maar zei wel dat hij niet weet wat hem bezielde.

De advocaat van de verdachte vroeg om een werkstraf, maar de rechter ging hier niet in mee, en veroordeelde de jongen tot een celstraf van twee maanden.

LEES OOK: Stenengooier Schilderswijk snikkend voor de supersnelrechter: 'Ik schaam me diep'

Hoekstra: schade door relschoppers wordt volledig opgevangen

Onverzekerde winkeliers die schade hebben opgelopen door de rellen van de afgelopen dagen kunnen een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra tegen het ANP. Verzekerde ondernemers kunnen bij hun verzekeraar aankloppen voor een schadevergoeding voor de ravage die is aangericht door plunderaars en relschoppers.

Het kabinet heeft hierover gesproken met De Nederlandsche Bank en verzekeraars. Hoekstra verwacht dat de volledige schade daarmee wordt opgevangen.

'Het overgrote deel van de ondernemers is verzekerd en daarmee geholpen', zegt de bewindsman. Volgens DNB valt de aangerichte schade onder 'klein molest', wat betekent dat verzekeraars kunnen uitkeren. De kleine groep ondernemers die niet is verzekerd, kan op een vergoeding uit het schadefonds rekenen. 'Ik ga er vanuit dat we daarmee de volledige schade die ondernemers is aangedaan door de raddraaiers weten op te vangen.'

Aantal nieuwe besmettingen onder wekelijks gemiddelde

Het aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur verder afgenomen. Bij het RIVM zijn woensdagmorgen tot 10.00 uur 4774 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 794 meer dan dinsdag, maar minder dan het wekelijkse gemiddelde. Afgelopen week testten er gemiddeld 4972 mensen per dag positief op het coronavirus.

AstraZeneca en Brussel gaan toch gesprek over vaccins aan

Farmaceut AstraZeneca, de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de 27 lidstaten vergaderen woensdagavond toch over de problemen met de levering van Covid-19-vaccins door het Brits-Zweedse bedrijf. Volgens een commissiewoordvoerder heeft AstraZeneca 'laten weten' alsnog mee te doen aan de videobijeenkomst. Eerder woensdag zegde het bedrijf per e-mail af.

Het crisisoverleg is een vervolg op gesprekken maandag in de zogeheten Steering Board waar het bedrijf volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) onvoldoende opheldering gaf over de door AstraZeneca aangekondigde vertraging bij de levering van vaccins, als het middel eenmaal is goedgekeurd. Dat zou vrijdag kunnen gebeuren.

Volgens EU-bronnen doet één vertegenwoordiger van het bedrijf mee in de Steering Board. De commissie wil volgens ingewijden in Brussel onder meer weten of de farmaceut doses aan landen buiten de EU heeft verkocht die volgens Brussel waren gereserveerd voor de EU.

Minder coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur afgenomen. Er liggen woensdag nog 2299 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er tachtig minder dan dinsdag. Van deze mensen liggen er 651 op de intensive care. Dinsdag waren dit er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) nog 674.

'Thuiswerkers verwachten niet terug te keren naar kantoor'

Zo'n vier op de tien Nederlanders werkt op dit moment thuis. Ongeveer de helft daarvan doet dat minimaal vier dagen in de week. Het overgrote merendeel daarvan, ongeveer driekwart, denkt ook als de coronapandemie voorbij is voltijds of vrijwel voltijds thuis te blijven werken, meldt marktonderzoeker Telecompaper, die 1250 werknemers ondervroeg.

Bij dat thuiswerken blijft een goede werkplek een uitdaging. Iets meer dan een kwart zegt een gezonde, ergonomische werkplek te hebben in huis. Nog eens 38 procent heeft wel een aparte werkplek, maar heeft geen rekening gehouden met de ergonomie. 15 procent heeft een niet-speciaal ingerichte werkplek en nog eens 15 procent werkt aan de keukentafel.

'We zien dat het nog steeds lastig is voor mensen om thuis een geschikte werkplek in te richten', zegt topman Ed Achterberg van Telecompaper. 'Veel mensen houden geen rekening met ergonomische behoeftes en werken in open ruimtes waar ook andere mensen zijn. Daardoor liggen gezondheidsproblemen en afleiding op de loer.'

AstraZeneca wil niet met Brussel praten over vaccins

Farmaceut AstraZeneca heeft een vergadering met de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de EU-lidstaten voor woensdagavond afgezegd. Dat heeft een woordvoerder van de commissie bevestigd. Het bedrijf heeft de afspraak volgens de commissie woensdagochtend geannuleerd. Een zegsman van AstraZeneca spreekt in een reactie tegen dat het niet meedoet aan de vergadering.

Het Brits-Zweedse bedrijf, dat met het dagelijks EU-bestuur overhoopligt over de levering van het aantal afgesproken coronavaccins, zou volgens EU-bronnen weigeren openheid te verschaffen over de problemen met de productie en distributie van het middel.

De topman van AstraZeneca, Pascal Soriot, zei dinsdag in een interview dat het bedrijf geen contractuele verplichting tot levering van 400 miljoen vaccins aan de EU-landen heeft maar dat het gaat om de belofte zich 'in te spannen' voor levering. EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) heeft eerder schriftelijk om opheldering gevraagd.

Erasmus MC ontwikkelt nieuwe coronatest

Onderzoekers van het Erasmus MC en Innatoss Laboratories gaan een nieuwe, zeer gevoelige test ontwikkelen waarmee kan worden vastgesteld of iemand geïnfecteerd is geweest met het coronavirus. Ze willen de blootstelling aan SARS-CoV-2 ontdekken aan de hand van bepaalde cellen, staat op de site van het centrum. De bestaande testen sporen antistoffen in het bloed op.

De wetenschappers willen uitvinden of een besmetting ook te herleiden is uit de T-cellen, witte bloedcellen die ziekteverwekkers opruimen en ook maken dat het lichaam zich de besmetting 'herinnert'.

De nieuwe test kan van pas komen bij mensen die een milde infectie hebben gehad: 'Mensen die een milde infectie hebben gehad, hebben soms niet genoeg antistoffen om te meten. Er zijn aanwijzingen dat bij die personen wel T-cellen meetbaar zijn', aldus viroloog Rory de Vries van het Erasmus MC.

UWV: 2,1 miljard euro meer kwijt aan uitkeringen dit jaar

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de totale som aan uitkeringen dit jaar met 2,1 miljard euro zal stijgen. Voor het grootste deel komt dat door de verwachte stijging van de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Ook verwacht de instantie dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de uitkeringen voor ziekte en zorg verder zullen toenemen.

Het aantal WW-uitkeringen zal dit jaar met ongeveer 100.000 stijgen, zo voorspelt het UWV op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau. Daarmee stijgen de WW-uitkeringen met 1,6 miljard euro tot een totaal van 5,8 miljard euro. Het UWV gaf vorig jaar circa 500 miljoen euro meer uit aan WW-uitkeringen dan in 2019.

Daarbij hoort wel de kanttekening dat de pandemie voor veel meer onzekerheid zorgt dan normaal, waarschuwt bestuurslid Nathalie van Berkel. 'De huidige arbeidsmarkt is erg onzeker, zo weten we bijvoorbeeld niet hoe lang de lockdown nog duurt.' In de zomer stelt het UWV zijn prognoses bij.

Politie pakt dinsdag 131 mensen op wegens geweld en opruiing

De politie hield dinsdag in het hele land 131 verdachten aan, van wie 81 mensen in Rotterdam. Het grootste deel van deze verdachten is jonger dan 25 jaar. Ze zijn vooral aangehouden wegens openlijke geweldpleging en opruiing. Bij opruiing via sociale media zijn de meeste verdachten onder de 18 jaar, meldt de politie.

Dinsdagavond is wel veel rustiger verlopen dan de dagen daarvoor, constateert de politie. In verschillende steden verzamelden zich wel groepen mensen op straat. Op enkele plaatsen kwam het hierbij tot een confrontatie met de politie, zoals in Rotterdam. In Hilversum en Amsterdam verspreidde een groep mensen zich toen de ME zich vertoonde.

De politie spoorde verder in het hele land verdachten van opruiing op en hield ook mensen aan die ervan worden verdacht dat ze de voorgaande dagen hebben meegedaan aan rellen. Samen met het Openbaar Ministerie riep de politie ouders op ervoor te zorgen dat hun kinderen dinsdagavond binnen zouden zijn tijdens de avondklok.

Telefoon roodgloeiend bij KPN door vragen van thuiswerkers

Door het vele thuiswerken vanwege het coronavirus had de klantenservice van KPN het afgelopen maanden veel drukker dan normaal. Er kwamen honderdduizenden telefoontjes extra binnen. Veel mensen wilden bijvoorbeeld weten hoe ze bepaalde wifi-verbindingen precies moesten inschakelen. Ook klaagden mensen over problemen met opnemen en terugkijken bij de interactieve tv-dienst van KPN.

Topman Joost Farwerck schrikt niet van de toestroom aan bellers. Volgens hem was het 20 procent drukker dan normaal. 'Veel calls waren binnen een minuut afgehandeld', geeft hij aan. In de ogen van Farwerck heeft KPN zich met zijn netwerken juist goed staande gehouden in coronajaar 2020.

Koning en koningin bedanken hulpverleners

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in een boodschap op social media hun dank uitgesproken voor het werk dat politiemensen en hulpverleners hebben verzet. 'Onder moeilijke omstandigheden doet u fantastisch werk', zo schrijft het koninklijk paar naar aanleiding van de avondklokrellen van de afgelopen dagen.

“Onze grote dank gaat uit naar alle politiemensen, hulpverleners en medewerkers van gemeenten die zich inzetten voor ons... Posted by Het Koninklijk Huis on Tuesday, January 26, 2021

Start vaccineren in Alphen met maand uitgesteld

Het gaat vermoedelijk tot in maart duren voordat de GGD begint met inenten op de vaccinatielocatie in Alphen aan den Rijn. De komende weken zijn onvoldoende vaccins beschikbaar om te kunnen starten, meldt de gezondheidsdienst dinsdag.

Rustige avond na voldoende voorzorgsmaatregelen

De avondklok is ingegaan en overal in de regio lijkt het rustig. Onze verslaggevers in Leiden, Gouda en Den Haag zagen dinsdagavond veel politie op straat. Er werden preventieve maatregelen ingesteld, zoals het afsluiten van de Schilderswijk in Den Haag. In Gouda werd een brug opengezet en containers op de weg geplaatst waardoor het centrum minder goed bereikbaar was.

Veel winkels in de verschillende steden timmerden uit voorzorg houten schotten voor de ramen. Horecazaken haalden het laatste meubilair dat ze nog buiten hadden staan naar binnen. In Delft werd een kinderdagverblijf vroeger gesloten. Ook een aantal winkels ging vroeger dicht. In Leiden en Gouda was door de burgemeesters een noodbevel ingesteld.

LEES MEER: Hoe de regio zich voorbereidde op mogelijke avondklokrellen

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.