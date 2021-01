Coronavirus: vaccineren in Alphen een maand uitgesteld, rellen blijven uit

Start vaccineren in Alphen met maand uitgesteld

Het gaat vermoedelijk tot in maart duren voordat de GGD begint met inenten op de vaccinatielocatie in Alphen aan den Rijn. De komende weken zijn onvoldoende vaccins beschikbaar om te kunnen starten, meldt de gezondheidsdienst dinsdag.

Rustige avond na voldoende voorzorgsmaatregelen

De avondklok is ingegaan en overal in de regio lijkt het rustig. Onze verslaggevers in Leiden, Gouda en Den Haag zagen dinsdagavond veel politie op straat. Er werden preventieve maatregelen ingesteld, zoals het afsluiten van de Schilderswijk in Den Haag. In Gouda werd een brug opengezet en containers op de weg geplaatst waardoor het centrum minder goed bereikbaar was.

Veel winkels in de verschillende steden timmerden uit voorzorg houten schotten voor de ramen. Horecazaken haalden het laatste meubilair dat ze nog buiten hadden staan naar binnen. In Delft werd een kinderdagverblijf vroeger gesloten. Ook een aantal winkels ging vroeger dicht. In Leiden en Gouda was door de burgemeesters een noodbevel ingesteld.

