Coronavirus: GGD opent vaccinatielocatie in HagaZiekenhuis Sportlaan

GGD opent vaccinatielocatie in HagaZiekenhuis Sportlaan

De GGD Haaglanden gaat vanaf maandag 8 februari mensen inenten in het voormalig HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. De GGD gaat hier ongeveer driehonderd mensen per dag vaccineren. Op de locatie aan de Sportlaan kunnen in eerste instantie mobiele, thuiswonende ouderen vanaf 85 jaar een COVID-19-vaccin ontvangen.

Later wordt dit uitgebreid met aanvullende doelgroepen. Dan zal de capaciteit van de nieuwe locatie ook worden verhoogd, tot maximaal duizend mensen per dag. Het ziekenhuis is na de locatie bij het stadion van ADO Den Haag de tweede vaccinatielocatie voor de GGD Haaglanden.

Vaccinatie-afspraak maken voor 90-plussers

Nederlanders willen ook na coronacrisis meer thuiswerken

Nederlanders willen ook na de coronacrisis meer blijven thuiswerken. Het Centraal Planbureau (CPB) meldt op basis van eigen onderzoek dat werkenden verwachten gemiddeld acht uur per week thuis te werken als de kantoren weer opengaan. Als ze het aantal uren zelf zouden mogen kiezen, zou het gemiddeld om negen uur per week gaan.

Volgens het CPB werd er voor de coronacrisis gemiddeld 3,9 uur per week thuisgewerkt. Als werknemers een deel van de tijd kunnen thuiswerken, dan werken ze productiever, volgens het CPB. Daarom zou het volgens het planbureau ook voor werkgevers een goede oplossing kunnen zijn. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals een goede werkplek.

SnowWorld praat met banken over vrijstellingen door crisis

Uitbater van skihallen SnowWorld wordt hard geraakt door de coronacrisis. Vanwege de lockdownmaatregelen zijn de indoorskihallen al weken dicht en dat gebeurt ook precies in het voor het bedrijf belangrijke wintersportseizoen. De sluiting zal logischerwijs negatief doorwerken in de resultaten van SnowWorld. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden voert de onderneming gesprekken met banken over vrijstellingen van overeenkomsten. Er is volgens het bedrijf ook nog geen reden tot zorg dat SnowWorld dit jaar niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

'Crisis mag van jeugd geen verloren generatie maken'

De overheid moet snel de problemen aanpakken waar jongeren in de coronacrisis tegenaan lopen. De tijd van praten is voorbij, vindt Jongeren Denktank Coronacrisis. De jongerenorganisaties geven donderdag het rapport 'En nu.. daden!' aan demissionair premier Rutte. 'Wij jongeren willen geen verloren generatie worden', benadrukt denktankvoorzitter Maurice Knijnenburg.

De coronacrisis treft de jeugd onevenredig hard, stelt de denktank waar ook de Sociaal-Economische Raad (SER) bij betrokken is. Jongeren dreigen bijvoorbeeld te vereenzamen, ze lopen studievertraging op of slagen er niet in om een baan te vinden. Ook moeten ze belangrijke beslissingen zoals trouwen, gezinsvorming en de aankoop van een huis uitstellen. Daarnaast zijn veel jongeren bang dat een goede aanpak van klimaatproblemen langer op zich laat wachten, nu alle aandacht uitgaat naar de problemen op de korte termijn.

Verzuim zorgpersoneel breekt records in coronajaar

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is vorig jaar stevig gestegen, tot nieuwe recordniveaus. Richting het eind van het jaar nam de uitval bovendien steeds sneller toe. Dat meldt het FD op basis van jaarlijks onderzoek van dataonderzoeksbureau Vernet.

De totale uitval kwam op 6,8 procent, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2019. Dat betekent dat er gemiddeld elke dag 63.000 zorgmedewerkers uit de running waren. In december waren dat er zelfs 72.000, voor een verzuimpercentrage van 7,8 procent.

Hof begint alsnog aan hoger beroep bedreiger Wilders

Na twee dagen uitstel begint het gerechtshof donderdag aan het hoger beroep van de Pakistaan Junaid I., die van plan was PVV-leider Geert Wilders te vermoorden. De zitting zou dinsdag plaatsvinden, maar werd op het laatste moment afgelast omdat de voorzitter in quarantaine moest, die had iemand in haar omgeving met coronaklachten. Aangezien de test negatief is, is de voorzitter en nu alsnog bij.

Tweede rustige avond

Voor de tweede avond op rij was het woensdagavond rustig op straat tijdens de avondklok. De politie was op diverse plekken extra aanwezig, onder andere op de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden, waar een protest was aangekondigd. Ook waren er veel agenten in de Schilderswijk in Den Haag.

Zondag- en maandagavond was het op sommige plekken onrustig. Woensdag stond de eerste relschopper al voor de snelrechter. Een man (19) die in de Schilderswijk een steen gooide naar een politiebus kreeg twee maanden cel. Volgende week staan Alphenaren voor de rechter voor opruiing.

Gevolgen leveringsproblemen AstraZeneca volgende week bekend

Zorgminister Hugo de Jonge moet zijn vaccinatiestrategie mogelijk nog ingrijpender omgooien dan al werd verwacht, nu farmaceut AstraZeneca dit kwartaal naar verluidt maar een kwart van het aantal bestelde vaccins kan leveren. Over de precieze gevolgen verwacht de bewindsman volgende week uitsluitsel te kunnen geven. 'De gesprekken met AstraZeneca lopen nog', benadrukt een woordvoerder.

Tot dusver werd uitgegaan van 60 procent minder geleverde vaccins aan de EU-lidstaten, maar volgens Brusselse bronnen wil het bedrijf zelfs driekwart minder doses leveren. De farmaceut zegt te kampen met productieproblemen bij een fabriek in België.

