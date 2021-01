Coronavirus: Kabinet besluit dinsdag over coronamaatregelen zoals avondklok en scholen

Kabinet besluit dinsdag over coronamaatregelen

Aankomende dinsdag besluit het kabinet over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen, zo zegt minister van Medische Zorg Tamara van Ark. Het zou dan gaan over de vraag of de maatregelen per 9 februari kunnen worden herzien, met als belangrijkste versoepelingen het heropenen van de scholen en het opheffen van de avondklok.

'We willen natuurlijk allemaal dat de scholen opengaan', zegt van Ark vrijdag. 'Dat staat echt bovenaan de lijst.' Ze ziet dat het thuiswerken voor ouders in combinatie met het thuisonderwijs aan hun kinderen heel zwaar is. Toch kan de bewindsvrouw 'niet beloven' dat die versoepeling er al 9 februari komt.

'De cijfers gaan wat naar beneden maar nog niet zoveel als we hadden gewild', zegt Van Ark. Ook ziet ze dat de druk op de zorg nog erg hoog is en dat de Britse variant van het virus 'langzaam maar zeker' voet aan de grond krijgt in Nederland. Voor de minister is een belangrijke graadmeter 'zorgen dat we het met z'n allen kunnen volhouden'.

'GGD: testuitslagen, bron- en contactonderzoek vertraagd na datalek'

De maatregelen die de GGD neemt om zijn systemen beter te beveiligen na het datalek dat deze week bekend werd, gaan een vertraging betekenen van het bron- en contactonderzoek en het doorgeven van testuitslagen. Dat meldt de NOS.

De koepel van de GGD'en voert beperkingen door in zijn computersystemen en dat heeft gevolgen, zegt de GGD GHOR Nederland: 'Beperkingen in toegang van mensen tot gegevens vertraagt de snelheid waarmee wij ons werk kunnen doen en verlengt de doorlooptijden. Bijvoorbeeld de snelheid waarmee we testuitslagen kunnen doorgeven en testafspraken kunnen maken.'

Een coronatest wordt afgenomen | Foto: Omroep West

Meer ufo-meldingen: 'Ik zag een driehoekig licht'

Bij het ufo-meldpunt van Gouwenaar Bram Roza is het de laatste tijd veel drukker. Hij krijgt meer meldingen over onbekende objecten, of een unidentified flying object (ufo).

Volgens Roza komt dat onder andere door de lockdown, omdat mensen meer thuis zijn en je ziet sneller iets omdat er minder vliegtuigen zijn.

Rechter: horecazaak hoeft maar helft huur te betalen in lockdown

Twee Haagse cafébazen hoeven nog maar de helft van de huur te betalen tijdens de lockdown. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in de eerste uitvoerige uitspraak over huurvermindering, schrijft het FD. Het vonnis kan grote gevolgen hebben voor restauranthouders, cafébazen en winkeliers elders in het land. Zij kunnen nu gemakkelijker kortingen afdwingen, stellen experts.

'Dit versterkt absoluut de positie van horecaondernemers in onderhandelingen met hun verhuurders', zegt Marie-Louise van Kleef, advocaat bij Blenheim Advocaten. 'Uiteraard is dit goed voor horecaondernemers, maar ook winkeliers geeft dit extra munitie', stelt vastgoedadvocaat Boris Cammelbeeck van Stibbe. 'Zeker voor de weken waarin ze gedwongen dicht zijn.'

De zaak was aangespannen door de verhuurder van café Aimée. De particuliere belegger had de twee Haagse cafébazen voor de rechter gedaagd vanwege achterstallige huurbetalingen. Hij eiste dat zij uit hun pand werden gezet. De huurders voerden aan dat zij niet konden betalen vanwege omzetverlies door de coronacrisis.

'Vaccineren is een complexe situatie'

Het vaccineren van mensen in een woonzorgcentrum is een ingewikkelde puzzel. Zo heeft zorggroep Florence verpleeghuisbewoners die onder een instellingsarts vallen, maar ook woonzorgbewoners die onder een huisarts vallen. Bij Florence zijn ze dinsdag begonnen met inenten, aan het eind van deze dag zijn er deze week 800 mensen gevaccineerd bij Florence, vertelt coördinator Tessa Wijmans in West Wordt Wakker op Radio West.

Winkelverkopen hard gestegen ondanks coronacrisis

De Nederlandse detailhandel heeft zijn verkopen vorig jaar het sterkst opgevoerd sinds 2001, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd de omzet vooral gestuwd door een flinke plus bij de supermarkten. Daarnaast is er online veel meer verkocht.

Alles bij elkaar groeide de omzet in de detailhandel met 5,9 procent. Maar dat geldt niet voor alle winkels. Onder meer kleding- en schoenenwinkels kenden juist een heel slecht jaar als gevolg van de winkelsluitingen in het voorjaar en december.

Ook avondwinkels hebben het zwaar. Door het verbod op alcoholverkoop na 20.00 uur leden de winkels al flink verlies. Daar is nu de avondklok bij gekomen.

Kuipers: 'Vaccineren kan veel sneller'

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt dat het vaccinatietempo flink opgeschroefd kan worden. Doordat zeven prikken in plaats van vijf uit een flacon gehaald kunnen worden, heeft Nederland volgens hem tot nu toe 700.000 vaccins, waarvan er 200.000 inmiddels zijn gebruikt. De rest kan binnen een week weggewerkt worden, zegt Kuipers in het programma Jinek.

'Die 500.000 extra kun je heel snel doen. Dat kunnen de GGD'en doen, want die zijn daar helemaal voor opgeleid. De ziekenhuizen kunnen helpen. De huisartsen kunnen helpen', aldus Kuipers. Gevraagd of dat binnen twee weken kan, antwoordt Kuipers: 'nog veel sneller', waarna hij aangeeft dat binnen een week zelfs 700.000 prikken gezet kunnen worden. En dat kan volgens hem ook bij de huidige vaccinatiestrategie, waarbij eerst de ouderen in verpleeghuizen en het personeel gevaccineerd worden.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge baalt van de trage start van het vaccinatieprogramma en belooft dat de komende weken de achterstanden van de inentingen met het coronavaccin zullen worden ingehaald.

Universiteit Leiden: Crisisbestrijding corona kwam langzaam op gang

Vroege signalen in het begin van de coronacrisis werden niet voldoende op waarde geschat. Dat heeft in de weg gestaan van een succesvolle crisisaanpak, schrijft Trouw.

Bovendien lukte het niet snel genoeg om nieuwe (bestuurlijke) crisisstructuren op te tuigen. Dat speelt vaker bij crises in Nederland, zo concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij onderzochten evaluaties van 25 crises, om te kijken naar de sterke en zwakke kanten van de crisisaanpak. Daaronder waren de crisis rond de met fipronil besmette eieren, de Mexicaanse griep en de Utrechtse tramaanslag.

Zo werd corona niet tijdig als crisis herkend. De onderzoekers constateren dat signalen als de verplaatsing van het virus van China naar Italië en de verspreiding met carnaval te weinig alarmbellen deden afgaan. Waar (Aziatische) landen die bekend zijn met het SARS-virus meteen in actie kwamen, leken veel (Europese) landen corona als een soort griep te zien. Het bijstellen van dit dominante beeld bleek lastig.

GGD wil stoppen met softwaresysteem vanwege datalek

De GGD'en gaan zo snel mogelijk stoppen met het softwaresysteem HPzone, dat gebruikt wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt Ellis Jeurissen, landelijk portefeuillehouder bron- en contactonderzoek van de GGD’s vrijdag tegen NRC. De onthullingen over het datalek van de GGD gaven volgen Jeurissen de doorslag om zo snel mogelijk over te gaan naar een nieuw softwaresysteem.

Volgens RTL Nieuws - dat het datalek ontdekte - werd de GGD al maanden voor het lek gewaarschuwd door eigen medewerkers over de kwetsbaarheden rondom de coronasystemen, deze zorgen zouden door leidinggevenden zijn weggewuifd.

Aantal overledenen in 2020 ruim 15.000 hoger dan verwacht

In 2020 zijn in Nederland 169.000 mensen overleden, dat zijn er ongeveer 15.000 meer dan vooraf werd verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oversterfte was volgens het CBS het hoogst tijdens de eerste en tweede golf van het coronavirus en tijdens de hittegolf in de zomer.

