Aanhoudingen na vondst dode in Den Haag: 'Ik hoorde schreeuwen, handen op de auto'

In een huis in de Roggeveenstraat in Den Haag is zaterdagochtend een dode gevonden. Dat meldt de politie. Mogelijk is het slachtoffer neergestoken. Agenten hebben twee verdachten aangehouden. Zij zitten vast en hun rol wordt onderzocht.

Rond 10.15 uur vulde de Roggeveenstraat zich met hulpdiensten. 'We kregen een melding binnen dat er een gewonde met mogelijk steekwonden in de woning lag', vertelt een politiewoordvoerder.

Buren zagen ambulances en politieauto's de straat in rijden. 'Ik zat met mijn dochter Buurman en Buurman te kijken', vertelt een omwonende. 'En ik dacht: dat gaat niet goed bij onze eigen buurman.' Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die was niet meer nodig, het slachtoffer heeft het niet gehaald.

'Slachtoffer is een vrouw'

De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. Volgens omwonenden is het een vrouw die vaak op het adres logeert, de politie kan dit niet bevestigen. 'Op dit moment doen wij onderzoek in en rondom de woning', zegt de woordvoerder. De straat is afgezet. Of de vrouw is omgekomen door een misdrijf wordt nog onderzocht. Als dat wel het geval is, dan is dit de eerste dode door geweld dit jaar in onze regio.

Terwijl politiemensen bezig zijn in het huis komt een man de straat in gefietst. 'Agent, agent ik moet u spreken', roept hij in paniek: 'Het was een goede vriendin van mij', zegt hij in tranen. De agent neemt hem even mee, om verderop in de straat met hem te praten.

'Vader en zoon aangehouden'

Na de vondst van het slachtoffer zijn twee mensen aangehouden. Ook een hond is meegenomen door de politie. Volgens de buurt gaat het om een jonge en een oudere man, mogelijk vader en zoon. De zoon wordt door agenten even aan een lantaarnpaal geboeid en daarna meegenomen. 'Hij was lijkbleek', vertelt iemand die het zag gebeuren.

Een vrouw die er tegenover woont en de was aan het opvouwen was hoorde dat er iemand werd aangehouden. 'Ik hoorde schreeuwen: handen op de auto, handen op de auto.' Ook de oudere man moest mee. 'Hij was op zijn sokken', vertelt een overbuurman. Net als vele anderen in de straat heeft hij niets meegekregen van wat zich in het huis heeft afgespeeld. 'Het is wel tragisch', verzucht een jonge vrouw die haar deur uitstapt.

Vaker ruzie

Volgens omwonenden woont het gezin al lang in de straat en zijn het vriendelijke mensen maar erg op zichzelf. Ook vertellen meerdere buurtbewoners dat er vaak ruzie was en ook wel eens politie aan de deur stond. 'Ik weet van de buren dat er altijd veel te doen is', vertelt een vrouw die verderop woont. 'Het is een heftig gezin.'

