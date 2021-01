Na 21.00 uur niet meer naar buiten: dit moet je weten over de avondklok

De avondklok gaat dagelijks om 21.00 uur in en eindigt op 10 februari om 4.30 uur. Een boete voor overtreders is 95 euro.

Deze mensen mogen wel naar buiten, zonder formulier:

Hulpverleners: Politieagenten, boa's, de brandweer en het ambulancepersoneel.

Politieagenten, boa's, de brandweer en het ambulancepersoneel. Vervoerders: Treinmachinisten, conducteurs, buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.

Treinmachinisten, conducteurs, buschauffeurs, tram- en metrobestuurders, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning. Spoed: Ook bij noodgevallen, zoals een spoedbevalling of familieomstandigheden.

Ook bij noodgevallen, zoals een spoedbevalling of familieomstandigheden. Hond uitlaten: Ook voor het uitlaten van je viervoeter mag je naar buiten, maar wel in je eentje en je hond moet aan de riem.

Ook voor het uitlaten van je viervoeter mag je naar buiten, maar wel in je eentje en je hond moet aan de riem. Reizen: Voor noodzakelijke reizen van en naar het buitenland mag je de deur uit. Je moet dan wel kunnen uitleggen waarom je op reis bent (geweest) en een ticket kunnen laten zien.

Voor noodzakelijke reizen van en naar het buitenland mag je de deur uit. Je moet dan wel kunnen uitleggen waarom je op reis bent (geweest) en een ticket kunnen laten zien. Daklozen: Zij zullen worden doorverwezen naar een opvangadres.

Deze mensen mogen naar buiten, maar moeten wel een verklaring of ander bewijs bij zich hebben:

Werk: Wie van zijn werkgever nog de straat over moet mag naar buiten, maar wel met een Werkgeversverklaring en een Eigen Verklaring Avondklok.

Wie van zijn werkgever nog de straat over moet mag naar buiten, maar wel met een Werkgeversverklaring en een Eigen Verklaring Avondklok. Hulpverlening: Ook voor het verlenen van hulp aan mens of dier mag je naar buiten. Dat betekent dat ook mantelzorgers naar buiten mogen.

Ook voor het verlenen van hulp aan mens of dier mag je naar buiten. Dat betekent dat ook mantelzorgers naar buiten mogen. Uitvaart: Ook voor een uitvaart mag je nog naar buiten, dan moet dat wel kunnen aantonen met een uitnodiging.

Ook voor een uitvaart mag je nog naar buiten, dan moet dat wel kunnen aantonen met een uitnodiging. Horeca: Maaltijdbezorgers mogen na 21.00 uur nog gewoon eten bezorgen.

Maaltijdbezorgers mogen na 21.00 uur nog wel op straat zijn | Foto: ANP

Op deze site van de Rijksoverheid worden verschillende bijzondere situaties uitgelegd.

Formulieren

Wie om de een of andere reden toch naar buiten moet, moet een verklaring avondklok bij zich hebben. Dat kan een werkgeversverklaring zijn en/of een eigen verklaring. Die mag je digitaal of geprint bij je hebben. Het moet echter wel de officiële verklaring van de Rijksoverheid zijn, een verklaring die je baas voor je heeft opgesteld is niet geldig.

Eigen Verklaring Avondklok

Wie 's avonds na 21.00 uur toch naar buiten gaat, moet een Eigen Verklaring Avondklok kunnen laten zien, dat mag zowel digitaal als op papier. Bij een noodsituatie, terugkeer uit het buitenland of het uitlaten van de hond heb je geen verklaring nodig.

Werkgeversverklaring

Wie voor zijn werk na de avondklok nog buiten moet zijn, moet een Werkgeversverklaring bij zich hebben. Die kan je via je werkgever krijgen, die is ook degene die bepaalt of je een verklaring krijgt en vult die voor je in. Daarnaast moet je dan ook een Eigen Verklaring Avondklok bij je hebben. Twee formulieren dus.

Wat gebeurt er als je het formulier bent vergeten?

De politie liet weten vooral te controleren op mensen die bewust de regels van de avondklok schenden. 'De fase van waarschuwen is voorbij', vertelde de landelijke korpschef Henk van Essen bij Op1. Als je op straat bent zonder geldige reden en moedwillig de regels overtreedt, krijg je een bekeuring', zei de korpschef. Bij een noodgeval is het aan de agent om de situatie te beoordelen, er zal dan begrip zijn voor het ontbreken van een formulier. 'De insteek van het beleid is niet om boetes uit te delen', liet het ministerie van Justitie en Veiligheid eerder weten.

Volgens het kabinet blijkt uit onderzoek dat het kan leiden tot een vermindering van acht tot dertien procent van de R-waarde (reproductiegetal). Rutte zegt dat de avondklok in het buitenland ook 'een effectief middel' is gebleken bij de bestrijding van het virus. Een meerderheid van de Tweede Kamer wilde ook een avondklok. Op 2 februari wordt bepaald of de avondklok wordt verlengd.

LEES OOK: