Lees terug: ADO speelt doelpuntloos gelijk tegen FC Emmen

Scoreverloop ADO Den Haag - FC Emmen: 0-0 (0-0)

Opstelling ADO: Koopmans, Van Ewijk, Kemper, Familia-Castillo, Ratiu (70. Catic), Goossens, Del Fabro, Besuijen (74. Kishna), Kramer, Vejinovic, Gomelt (46. Bourard)

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp, Bijl (83. Veendorp), Araujo, Bakker, Cavlan, Tibbling, Ben Moussa (81. Laursen), De Vos (75. Jansen), Pena, Frei, De Leeuw

Gele kaarten: Kishna (ADO)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Nijhuis

----------------------------------

Eindsignaal

De wedstrijd kent geen winnaar en eindigt zoals deze begon: 0-0.

90+1. Kans Kishna

Kishna had de winnende op zijn schoen, maar schiet naast.

90. Vier minuten extra tijd

Na een gevaarlijke kopbal van Emmen komen er vier minuten bij.

88. Uitbraak ADO

Kramer en Catic zijn er vandoor, maar Catic glijdt uit.

86. Geel Kishna

Ricardo Kishna houdt zijn tegenstander vast en voorkomt daarmee dat Emmen gevaarlijk kan uitbreken.

83. Wissel Emmen

Veendorp vervangt de geblesseerde Glenn Bijl.

79. Pegel Goossens

ADO bonst op de deur en test doelman Telgenkamp.

74. Wissel ADO

Kishna komt als linksbuiten het veld in voor Besuijen.

72. Behandeling Glenn Bijl

FC Emmen-speler Glenn Bijl zit geblesseerd op het veld en wordt verzorgd.

70. Wissel ADO

Ratiu verlaat het veld en wordt vervangen door de snelle Catic

67. Koopmans heeft de bal klemvast

Frei schiet op het Haagse doel. Doelman Koopmans is op zijn hoeden en pareert zonder problemen.

66. Vejinovic schiet over

Castillo mag ver komen over de linker flank. Vejinovic krijgt de bal en schiet net over het doel van Telgenkamp.

63. Gevaarlijk schot Cavlan

Cavlan krijgt de bal in de Haagse zestien. Zijn schot gaat voorlangs.

61. ADO zet druk

ADO zoekt de aanval en zet FC Emmen vast. Twee voorzetten vanaf links zijn geen probleem voor de bezoekers.

50. ADO bijna op voorsprong

Een vrije trap van Vejinovic gaat via De Leeuw op de paal. Doelman Telgenkamp vangt bijna zonder dat hij het doorheeft de bal.

48. Schot Goossens

Een hoekschop van Vejinovic wordt weggekopt. Goossens schiet van afstand, maar de bal rolt naast.

47. ADO gevaarlijk

Een vrije trap van Vejinovic zorgt voor gevaar voor het doel van Emmen. In de kluts wordt de bal weggewerkt.

46. Wissel ADO

Sami Bourard komt in de tweede helft binnen de lijnen voor Gomelt.

RUST (0-0)

De spelers gaan aan de thee met een 0-0 tussenstand.

45+1. Schot Van Ewijk

Een zwabberbal van Milan van Ewijk resulteert in een corner. Deze wordt weggekopt.

44. Kansen Gomelt en Kramer

Keeper Telgenkamp laat een schot van Gomelt los. In de rebound is het tot twee keer toe Kramer die de bal niet kan binnentikken.

40. Schot Emmen in de muur

Pena neemt de vrije trap en schiet de bal in de Haagse viermansmuur.

39. Vrije trap FC Emmen

Del Fabro haalt Frei neer nadat hij met een solo het veld overstak.

29. Afstandsschot ADO

Een afgeslagen bal belandt bij Gomelt. Vanaf de rand van de zestien schiet hij ruim naast.

24. Kans Emmen

Een gevaarlijke voorzet vanaf links belandt bij Michael de Leeuw. Hij raakt de paal.

21. Schot Gomelt

Marko Vejinovic onderschept de bal en stuurt Vincent Besuijen weg. Het schot van Tomislav Gomelt wordt geblokt.

13. Kemper op de grond

Boy Kemper wordt behandeld na een duel met Simon Tibbling.

10. Hoekschop ADO Den Haag

De hoekschop van John Goossens wordt bij de tweede paal weggekopt.

4. Hoekschop FC Emmen

De bal eindigt in de handen van doelman Luuk Koopmans.

1. Aftrap

De bal is aan het rollen gebracht in het Cars Jeans Stadion.

Voor de wedstrijd - De warming-up

Voor de wedstrijd - Luuk Koopmans onder de lat

De deze week aangetrokken Martin Fraisl neemt plaats op de bank. De Oostenrijkse keeper zat sinds het begin van dit jaar zonder club toen zijn contract bij het Duitse SV Sandhausen werd ontbonden

Voor de wedstrijd - De opstellingen

De 26-jarige Tomislav Gomelt maakt zijn debuut in de basis. De Kroaat is overgekomen van het Italiaanse Crotone.

Voor de wedstrijd - Vuurwerk in Emmen

De spelersbus van FC Emmen wordt met vuurwerk uitgezwaaid onderweg naar Den Haag.

Voor de wedstrijd - Om 16:30 trappen we af

Voor de wedstrijd - Afgelopen dinsdag...

... werd ADO uitgeschakeld in de achtste finale van de KNVB Beker. Na een 2-0 achterstand bracht Amar Catic de spanning terug in de wedstrijd. Diep in blessuretijd kreeg David Philipp nog de kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet vloog over het doel. ADO kan zich door de uitschakeling nu volop focussen op handhaving in de eredivisie.

Voor de wedstrijd - Vooruitblik met Michiel Kramer

Ook spits Michiel Kramer is niet van mening dat de Drenthenaren op acht punten moeten worden gezet. 'Waarom wij niet moeten? Omdat we daarna nog zestien wedstrijden spelen. Tuurlijk willen we de concurrent op acht punten zetten, maar dan moeten we niet, dat willen we graag’, aldus de aanvaller van ADO Den Haag.

Voor de wedstrijd - Vooruitblik met trainer Ruud Brood

Na de uitschakeling in de beker op bezoek bij Vitesse, speelt ADO de belangrijke wedstrijd tegen FC Emmen. Ondanks dat de ploeg van trainer Ruud Brood vijf punten meer heeft dan de hekkensluiter, ziet Brood de degradatiekraker niet als een wedstrijd die gewonnen moét worden. 'We willen winnen. Moeten zijn andere zaken, maar dat het belangrijk is, dat klopt', zegt Brood. 'Elke voetballer wil heel graag winnen. Als je dan de wil laat zien, ben je afhankelijk van een aantal factoren.'