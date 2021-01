Liveblog: Pakt ADO de belangrijke drie punten tegen hekkensluiter FC Emmen?

Scoreverloop ADO Den Haag - FC Emmen: 0-0

Opstelling ADO: Koopmans, Van Ewijk, Kemper, Familia-Castillo, Ratiu, Goossens, Del Fabro, Besuijen, Kramer, Vejinovic, Gomelt

Opstelling FC Emmen: Telgenkamp, Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan, Tibbling, Ben Moussa, De Vos, Pena, Frei, De Leeuw

Gele kaarten: -

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Nijhuis

----------------------------------

Voor de wedstrijd - Luuk Koopmans onder de lat

De deze week aangetrokken Martin Fraisl neemt plaats op de bank. De Oostenrijkse keeper zat sinds het begin van dit jaar zonder club toen zijn contract bij het Duitse SV Sandhausen werd ontbonden

Voor de wedstrijd - De opstellingen

De 26-jarige Tomislav Gomelt maakt zijn debuut in de basis. De Kroaat is overgekomen van het Italiaanse Crotone.

Voor de wedstrijd - Vuurwerk in Emmen

De spelersbus van FC Emmen wordt met vuurwerk uitgezwaaid onderweg naar Den Haag.

Voor de wedstrijd - Om 16:30 trappen we af

Voor de wedstrijd - Afgelopen dinsdag...

... werd ADO uitgeschakeld in de achtste finale van de KNVB Beker. Na een 2-0 achterstand bracht Amar Catic de spanning terug in de wedstrijd. Diep in blessuretijd kreeg David Philipp nog de kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet vloog over het doel. ADO kan zich door de uitschakeling nu volop focussen op handhaving in de eredivisie.

Voor de wedstrijd - Vooruitblik met Michiel Kramer

Ook spits Michiel Kramer is niet van mening dat de Drenthenaren op acht punten moeten worden gezet. 'Waarom wij niet moeten? Omdat we daarna nog zestien wedstrijden spelen. Tuurlijk willen we de concurrent op acht punten zetten, maar dan moeten we niet, dat willen we graag’, aldus de aanvaller van ADO Den Haag.

Voor de wedstrijd - Vooruitblik met trainer Ruud Brood

Na de uitschakeling in de beker op bezoek bij Vitesse, speelt ADO de belangrijke wedstrijd tegen FC Emmen. Ondanks dat de ploeg van trainer Ruud Brood vijf punten meer heeft dan de hekkensluiter, ziet Brood de degradatiekraker niet als een wedstrijd die gewonnen moét worden. 'We willen winnen. Moeten zijn andere zaken, maar dat het belangrijk is, dat klopt', zegt Brood. 'Elke voetballer wil heel graag winnen. Als je dan de wil laat zien, ben je afhankelijk van een aantal factoren.'