Eloise van Oranje komt met een eigen boek

De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien is al een tijdje op Instagram actief als influencer. Ze heeft inmiddels 229.000 volgers. Ze plaatst selfies, foto's met vriendinnen en posts over haar outfits. Ook doet ze wel eens vragenrondes waarbij haar volgers vragen mogen stellen waar ze live antwoord op geeft. Sinds september studeert ze aan Amsterdamse campus van de hotelschool The Hague.

Het boek van Eloise wordt uitgegeven door de uitgeverij achter Chickslovefood. 'Het is zo fijn om met CFL te werken, omdat er altijd een warme sfeer is als we samenkomen. Ik voel me ontzettend op m'n gemak bij Nina en Elise en bewonder enorm wat ze doen', zegt ze op de site van de uitgeverij. Vanaf juni ligt het in de winkels.

Eloise van Oranje bij haar uitgeverij | Foto: CLF Media

Trots

'We zijn er ontzettend trots op dat Eloise ons heeft uitgekozen om haar stem te laten klinken. Dankzij Eloise kunnen we een doelgroep van jonge mensen bereiken', aldus Chickslovefood bij RTL Boulevard.

