Voorzitter NOC*NSF: 'Olympische sporters huldigen op Scheveningen'

Over precies zes maanden, op 23 juli, beginnen in Tokyo de Olympische Spelen. Ondanks de geruchten dat er in Japan weerstand zou zijn tegen het doorgaan van de uitgestelde Spelen is Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF duidelijk: 'De Spelen gaan door, alleen in de omvang en organisatie kan nog wat wijzigen', zegt Van Zanen in Radio West Sport. Omdat er in Tokyo geen Holland Heineken House is, wil ze dat de sporters op Scheveningen worden gehuldigd.

De Haagse Anneke van Zanen zat vrijdag in een meeting met IOC-voorzitter Thomas Bach. Precies op de dag dat de geruchten op gang kwamen dat Japan wilde afzien van de Spelen. 'Bach was duidelijk', zegt Van Zanen. 'Hij was zelf boos en verontwaardigd en noemde het fake-nieuws. Hij was zelfs gebeld door de president van Japan die hem duidelijk maakte dat er van de publicatie in het Engelse dagblad The Times niets klopte.'

Van Zanen laat weten dat alles erop gericht is om de Spelen door te laten gaan. 'De vraag is nog wel op welke manier dit gaat gebeuren. Je kan denken aan een variant zonder publiek. Je kan ook denken aan een variant waarbij wat minder verplaatsingen nodig zijn'. Als voorbeeld noemt Van Zanen het toernooi van de Oranje Leeuwinnen. De voetbalsters spelen een toernooi in diverse steden in Japan. 'Dat betekent veel verplaatsingen, en je kan je afvragen of dat wel verstandig is. Misschien wordt er wel gekozen voor een voetbaltoernooi dat zich afspeelt in één of twee speelsteden. Daarmee verminder je het aantal reisbewegingen', aldus Van Zanen.

Huldiging op Scheveningen

De voorzitter van NOC*NSF zegt ook te werken aan een plan om de Nederlandse sporters die volgens het protocol van het Internationaal Olympisch Comité binnen 48 uur naar huis moeten, op het Olympic Festival op Scheveningen te huldigen. 'In Tokyo is er geen Holland Heineken House, zoals bij voorgaande Spelen', zegt Van Zanen. 'Wij proberen nu te regelen dat de sporters die naar huis komen, direct vanaf Schiphol doorrijden naar Scheveningen om daar gehuldigd te worden'.

