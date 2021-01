Lege straten, een enkeling is buiten: zo verloopt de ingang van de avondklok in de regio

Het is stil op straat

Na het ingaan van de avondklok is het stil op straat. Verslaggever Rob Vlastuin is in Den Haag, hij ziet uitgestorven straten. Af en toe klinkt een vuurwerkknal en enkele mensen laten de hond uit. Anita Janssen ziet dat ook Delft verlaten is: 'De stilte en het gekwaak van de eenden beheersen het straatgeluid.' Ook in Leiden is het volgens verslaggever Robbert van Cleef stil.

Openbaar vervoer ook uitgestorven

Het lijkt erop dat treinreizigers zich goed houden aan de avondklok. 'Het beeld op de stations is heel rustig, er zijn geen bijzonderheden te melden', zegt een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen. Hier en daar zijn wel passagiers te zien, maar dat zijn volgens haar waarschijnlijk mensen die een brief op zak hebben dat ze buiten mogen zijn. Het openbaar vervoer rijdt vooralsnog.

Toch rijdt alles wel, soms met een enigszins aangepaste dienstregeling. Bij het station in Delft was het net voor 21.00 uur iets drukker dan normaal.

Foto: Richard Mulder

Politie voert eerste controles uit

De politie heeft de eerste mensen die nog op straat zijn aan de kant gezet en gecontroleerd of ze een geldige reden hebben om buiten te zijn. Verslaggever Rob Vlastuin ziet dat er in Den Haag veel politie rondrijdt, ook in onherkenbare auto's.

Foto: Regio15

Vuurwerk in Alphen aan den Rijn

Snel nog naar huis

Veel mensen lijken nog snel thuis te willen komen met de auto. Druk is het niet, maar helemaal leeg kun je de snelweg ook niet noemen.

Avondwinkels ook dicht

De avondwinkels moeten uiteraard ook sluiten. Bij avondwinkel Fifi in Den Haag kwamen op de valreep nog een paar klanten snel nog de laatste dingen halen, om de eerste avond goed door te komen.

Mensen met een werkgeversverklaring mogen nog wel buiten zijn

Politie is extra aanwezig op straat

Marechaussee helpt Haagse politie tijdens eerste dagen avondklok

De Koninklijke Marechaussee levert op verzoek van de burgemeester van Den Haag bijstand tijdens de eerste drie avonden en nachten van de avondklok. Er zijn twee pelotons beschikbaar, die kunnen worden ingezet om openbare orde te handhaven of 'aanvullende werkzaamheden in het kader van handhaving en toezicht in verband met de avondklok', schrijft de Marechaussee. Ook Amersfoort en Eindhoven krijgen bijstand. De burgemeesters willen daarmee de politiecapaciteit in de steden waarborgen.

