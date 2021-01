Supermarkt vlak voor het ingaan van de avondklok overvallen

Vlak voor het ingaan van de avondklok is supermarkt Hoogvliet aan de Burgemeester Colijnstraat in Boskoop overvallen. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Ze werden opgepakt in Waddinxveen.

De winkel in het centrum van het dorp werd rond 20.30 uur overvallen. In de jacht naar de verdachten zette de politie zette meer een helikopter in. Ongeveer drie kwartier later werden in de omgeving van de Wingerd in Waddinxveen twee mannen aangehouden. Of ze iets hebben buitgemaakt, is onduidelijk.

Boskoper Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, reageerde op Twitter verontwaardigd. 'Een avondklok is geen excuus om een overval te plegen omdat de politie iets anders te doen zou hebben', schreef hij.

