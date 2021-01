Rustige eerste nacht tijdens avondklok, alleen politiecamera's Duindorp vernield

De politie moest in Duindorp in actie komen tijdens de eerste avondklok. | Foto: District8

De politie kijkt terug op een eerste rustige nacht tijdens de avondklok. In de Haagse wijk Duindorp was het even onrustig. Twee toezichtscamera's in de wijk werden vernield.

Mensen mochten in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerst niet zonder geldige reden de straat op. In heel Nederland zijn de eerste nacht 3600 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok. Hoeveel er hiervan door de politie Den Haag zijn uitgeschreven is niet bekend. 'Er is afgesproken dat we niet per regio bijhouden hoeveel boetes er worden uitgeschreven, maar dat de cijfers alleen landelijk bekend worden gemaakt.'

Maar er zijn zeker boetes uitgeschreven in de regio voor het niet naleven van de avondklok, vertelt de woordvoerder. 'In Duindorp waren mensen op straat. Hierbij zijn twee camera's vernield. Agenten van het parate peloton hebben geholpen om ervoor te zorgen dat de camera's verwijderd konden worden. Hierbij zijn ook waarschuwingen en boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok.'

A- en N-wegen

Landelijk werden er 3600 mensen bekeurd, maakte de politie zondagochtend bekend. Er werden nog eens 25 personen aangehouden omdat zij weigerden te vertrekken of openlijk geweld pleegden. Volgens de landelijke politie had 80 procent van de aangehouden mensen de juiste papieren bij zich en mochten zij ook tijdens de avondklok op straat zijn.

In de regio heeft de politie diverse controles uitgevoerd. 'Er zijn ook op de A- en N-wegen in de regio controles uitgevoerd om te kijken of mensen wel op straat mochten zijn. Hierbij hebben we ook enkele mensen een boete gegeven', besluit de woordvoerder.

LEES OOK: VIDEO: Zo ziet de avondklok er op straat uit