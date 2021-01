Hoe was de eerste avond met avondklok? 'Ik dacht: mag dit wel?'

'Dat het nu verplicht is om binnen te blijven, maakt het wel anders', zegt een man tijdens zijn hardlooptraining. 'Ik heb niet de drang om naar buiten te gaan, maar dat we met z'n allen in deze situatie terecht zijn gekomen, is wel echt bizar.'

Sommige mensen bekruipt juist wel het gevoel om naar buiten te gaan als de avondklok is ingegaan. 'Omdat het niet mag, had ik juist graag naar buiten gewild', zegt een vrouw met glanzende ogen. 'Maar ik vond het niet erg om binnen te blijven', voegt ze snel toe. Toch is ze even buiten geweest, om een vuilniszak in de bak te gooien. 'Ik dacht toen: mag dit wel? Maar ik heb het wel gedaan.' Ze lacht betrapt. 'Boefje!', roept de man naast haar plagerig.

Hond uitlaten

Twee dames die met honden aan het wandelen zijn, ontkennen dat de avondklok voor hen anders voelt, dan voor niet-hondenbezitters. 'Ik laat de hond nooit na negen uur uit', zegt de één. 'Dus ik maak er geen gebruik van. Maar het is waar dat ik meer vrijheid voel, omdat ik eruit kan als het echt moet.'

'Er is iemand bij ons blijven eten', vertelt een wielrenner. 'Die moesten we om half negen wegbrengen, zodat we om negen uur weer terug waren. Maar verder was de avond niet anders dan anders.'

