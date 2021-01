Korfballers TOP en Fortuna winnen ook tweede competitiewedstrijd

Nik van der Steen zette Fortuna met twee vrijwel identieke doelpunten op een 0-2 voorsprong. De thuisploeg had moeite met de verdedigende druk van Fortuna, dat bij rust al een ruime marge had (6-15). In de tweede helft was het niveau van beide ploegen niet denderend te noemen en pakte Fortuna uiteindelijk zonder al te veel moeite de volle buit.

Bij DVO - TOP ging het in de eerste paar minuten van de eerste helft gelijk op. Daar kwam alleen snel verandering in, want het scoren ging TOP voor rust vrij gemakkelijk af. In de tweede helft was DVO scherper in de afronding, maar écht spannend werd het niet meer.

