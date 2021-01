ZZ Leiden zonder moeite naar derde zege; The Hague Royals krijgt pak slaag

De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn na drie wedstrijden nog altijd ongeslagen. De Leidse ploeg was dit weekend met 76-103 te sterk voor Apollo Amsterdam. The Hague Royals moest een forse nederlaag slikken tegen Heroes Den Bosch. Het voor Den Haag loodzware duel eindigde in 92-46.

ZZ Leiden begon sterk aan het duel met Apollo en sloeg in de beginfase meteen een gaatje. Na de pauze (33-48) kwamen de Amsterdammers even terug tot tien punten (55-65), maar daarna was de koek op en kon ZZ vrij eenvoudig de 76-103 eindstand op het scorebord zetten.

The Hague Royals had veel moeite met Heroes Den Bosch, dat net als Den Haag voor aanvang nog zonder overwinning was. Het krachtsverschil tussen beide ploegen was alleen erg groot te noemen. Na tien minuten spelen was de achterstand al dertien punten en elk kwart verloor The Hague Royals met meer dan tien punten verschil.

ZZ Leiden aan kop

Na drie duels voert ZZ Leiden de ranglijst van de Dutch Basketball League aan met zes punten. Ook Den Helder Suns wist tot nu toe elke wedstrijd winnend af te sluiten. The Hague Royals en Apollo zijn de twee ploegen die nog geen enkel punt wisten te pakken.

