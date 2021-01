Mobiele Eenheid grijpt in bij onrust in Haagse Schilderswijk

De Hobbemastraat werd snel afgesloten en schoongeveegd door de Mobiele Eenheid. Later werden ook brandjes op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade gesticht. Een motoragent die aanwezig was in de wijk, moest vluchten voor een groep jongeren. Ook werd er gegooid met voorwerpen en (zwaar) vuurwerk.

Ramen van buurtpunt 'Het Karmijn' zijn tijdens de onrust zwaar beschadigd geraakt. Op beelden is te zien dat een man de ruiten kapotslaat met een hamer.

Bij het brandje op de trambaan waren meerdere ontploffingen, is te zien op beelden. Een politiewoordvoerder schatte dat zo'n honderd mensen op straat waren. Over aanhoudingen is nog niets bekend.

Op social media werd zondagmiddag een oproep gedaan om te gaan demonstreren op het Hobbemaplein in Den Haag. Eerder op de dag was het ook onrustig in Amsterdam en Eindhoven. In die steden werden demonstraties tegen het coronabeleid verboden, maar toch kwamen er veel mensen op af. Relschoppers richtten veel schade aan. Uit de Tweede Kamer kwamen geschokte reacties.

Afgelopen zomer was het in de Schilderswijk ook al eens onrustig. Toen waren er meerdere dagen achter elkaar rellen.

Zwaar vuurwerk in Zoetermeer

In Zoetermeer was het aan het begin van de avond ook een tijdje onrustig in de wijk Buytenwegh De Leyens. Volgens de politie waren daar tientallen jongeren op de been die met zwaar vuurwerk gooiden. Daar keerde rust vrij snel terug.