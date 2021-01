Onrustig in Haagse Schilderswijk: Mobiele Eenheid veegt straat schoon

DEN HAAG -

Het is zondagavond onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Op de trambaan in de Hobbemastraat is iets in brand gestoken en er zijn veel mensen op de been. De Hobbemastraat is inmiddels afgesloten, maar er zijn ook brandjes op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade. Een motoragent die aanwezig was in de wijk, moest vluchten voor een groep jongeren.