Omroep West-verslaggever over rellen: 'Ik word met rust gelaten, maar loop hier niet op mijn gemak'

Deze oproep ging zondagmiddag rond

Midden in de straat, op de trambaan wordt een vuur gestookt. Tientallen jongeren staan er omheen, het verkeer staat vast, de rijen met auto's toeteren, scootertjes scheuren overal tussendoor. De vlammen worden gevoed met afval, fietsen en een scooter. Jongeren staan te filmen, sommigen dragen mondkapjes of hebben hun capuchon over hun hoofd.

Als ik even voor acht uur aankom is de politie nergens te bekennen. De opwinding is groot. Een man die met een tas brood in zijn auto stapt, kijkt me vragend aan. Wie hier toevallig is, maakt dat hij wegkomt.

Motoragent op de vlucht

Ik loop vanaf het Hobbemaplein de Hobbemastraat in. Er staan een of twee politie-auto's in de straat en een motoragent enkele tientallen meters van het vuur. Als een groep de motoragent in de gaten krijgt, stormen ze schreeuwend op hem af. De man draait om en rijdt richting het Hobbemaplein, ik trek ook een sprintje en vergeet op de recordknop van mijn telefoon te drukken. Jammer dan.

Bij het Hobbemaplein draait de motoragent zijn motor nog een keer, hij geeft flink gas en schiet weg. Daarna loop ik weer richting het vuur en probeer door de groep heen het andere eind van de straat te bereiken. Ik word met rust gelaten maar ik loop hier niet op mijn gemak. Zeker niet als een paar jongens in een auto mij aanzien voor een politieagent in burger.

Zwaar vuurwerk

Er wordt met vuurwerk gegooid. Dit zijn geen astronauten, of strijkers maar veel zwaarder illegaal spul. Als ik door de groep ben zie ik dat de politie de straat heeft afgesloten. Een rij politiefietsen en -auto's blokkeert de straat. 'Maak even een linie!', roept een agent.

Er wordt van alles gegooid richting de politiemensen, maar ze weten niet van wijken ook al staan ze er vrijwel onbeschermd. Het lijkt wachten op Mobiele Eenheid. Een fotograaf trekt me achter een politieauto, ook wij worden bekogeld. Terwijl we dekking zoeken, vertelt een jongerenwerker dat hij en zijn collega's vanavond al actief waren in de wijk, uit voorzorg.

Kijken omdat hier 'chaos' is

Ik vraag aan twee jongens op een scooter waarom ze er zijn vanavond. Ze komen uit Spoorwijk, even kijken omdat ze hoorde dat het hier 'chaos' was. Met hen nog vele anderen. Inmiddels zijn de agenten met honden er. Achter hen ter hoogte van de tramhalte staan tientallen mensen te kijken. Achter ons scheuren auto's over de Vaillantlaan. Samen met hun collega's rennen de agenten op de groep relschoppers af, de jongeren deinzen even terug.

Dan trekt de politie zich terug. Een agent waarschuwt: 'Pas op want de ME komt zo deze kant op.' Even voor negen uur verlichten de lampen van de ME-bussen de Hobbemastraat. Ze rijden langzaam de straat in. Iedereen vlucht de zijstraten in. De politie heeft de straat terugveroverd. Maar al snel wordt er even verderop een vuur gestookt op de kruising van de Hoefkade en de Vaillantlaan.

Rust keert terug

De politie zit er bovenop. Auto's worden omgeleid. De straat wordt leeggemaakt en afgesloten zodat de brandweer veilig kan blussen. De rust lijkt hersteld. Het is inmiddels half tien, wie nog op straat is wordt gecontroleerd. Er geldt immers een avondklok. Een jongen op een fiets wordt toegeschreeuwd vanuit een ME-bus: 'Wegwezen!' Hij vertrekt.

De rust lijkt terug. Ik loop terug naar mijn auto. Het is doodstil, alsof er niks is gebeurd. De goedwillende wijkbewoners mogen de schade morgenochtend weer herstellen.