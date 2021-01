Leidse coronabeeldjes die over goed gedrag vertellen zijn 'zoek'

LEIDEN -

Van de tien beeldjes die jonge Leidenaren aan moeten moedigen zich aan de coronamaatregelen te houden zijn er in een maand tijd vier verdwenen. In december zijn de 'goede voorbeeldjes' geplaatst op diverse plekken in de stad. Het is een initiatief van de gemeente en Leiden Marketing. Onder de beeldjes stond een tekst die vertelde dat Thomas bijvoorbeeld geen tinderdate had in het Van der Werfpark of dat Merel haar mondkapje opzette in het station.