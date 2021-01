ADO nog zonder nieuwkomers Adekanye en Mokhtar naar 'stug en fysiek' Groningen

'Groningen staat niet voor niets zo hoog, ze weten wedstrijden in de slotfase te beslissen, zoals tegen Willem II. Ze hebben Te Wierik teruggehaald, een ervaren speler. Wij moeten daar een goed team tegenover zetten. Niet alleen een ploeg die tegenhoudt, maar ook tracht aan te vallen’, zegt Brood, die na RKC beschikt over de minst scorende selectie.

Om ADO Den Haag van doelpunten te voorzien werd maandagmiddag aanvaller Bobby Adekanye gepresenteerd. ‘Dat is een linksbenige aanvaller die op beide flanken uit de weg kan. Hij heeft behoorlijk wat snelheid en daarnaast ook ervaring vanuit het buitenland. Ik hoop dat hij dat kan etaleren. Daarnaast kan hij ook rendement halen uit zijn acties’, vertelt de Haagse trainer.

Wie staan er op het verlanglijstje?

'Wat er nog op mijn verlanglijstje staat? Haha, dat is niet mijn verlanglijstje. Jullie praten en schrijven daar over dus dan weet je eigenlijk wel wat er gaat gebeuren. Of "die" gaat komen? Jij bedoelt "die" waar jij het laatst over had, haha. Dat weet ik niet. We hebben het er in het technisch hart druk over', waarmee in het gesprek gedoeld wordt op Nasser El Khayati, die momenteel clubloos is.

Dat het rendement van de buitenspelers bij ADO Den Haag omhoog moet is duidelijk. Vicente Besuijen flitst wekelijks langs de zijlijn, maar staat pas op één doelpunt en één assist. 'Ik zou zelf ook meer assists en goals op mijn naam willen hebben. Dan moet je de ballen ook krijgen, dat gebeurt nog te weinig. Nu moet ik vaak de bal op de middenlijn ophalen en dan vanaf daar mijn acties maken. Die afstand is nog net even te ver. Met de nieuwe spelers gaat dat nu misschien makkelijker worden', vertelt Besuijen. 'Ik denk dat het een kwestie van tijd is. De acties zijn er, als we de bal hoger op het veld kunnen krijgen kan ik in mijn kracht komen.'

'Druk schema wel lekker'

Na de wedstrijd met Groningen sluit ADO een drukke periode, met drie midweekse wedstrijden (VVV 1-4. Vitesse 2-1 en FC Groningen, red.) af. 'Ik vind zo’n druk schema wel lekker’, erkent Brood. 'Als speler is het wel zwaar, maar als trainer/coach is het wel lekker, zoveel wedstrijden kort achter elkaar. Aan de andere kant is het ook goed dat het voorbij is, gezien de fysieke klachten en bezetting van je selectie.'

Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag

De kans is groot dat ADO Den Haag met dezelfde elf namen als afgelopen weekend tegen FC Emmen start. Dat betekent geen Daryl Janmaat (blessure aan knie) en Ricardo Kishna op de bank. Nieuwkomers Bobby Adekanye en Youness Mokhtar zitten nog niet bij de selectie.