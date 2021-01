Alphen aan den Rijn maakt zich op voor mogelijke demonstratie

Op sociale media gaat een oproep rond om maandagmiddag om 16.00 uur naar het Rijnplein in Alphen aan den Rijn te komen. Na de onrust zondagavond in de Haagse Schilderswijk en in een aantal andere steden, nemen ondernemers in Alphen het zekere voor het onzekere. 'Wij gaan de gasflessen weghalen en het zeil halen we naar binnen,' zegt de eigenaar van de oliebollenkraam op het Rijnplein.

Bij de oliebollenkraam maken ze zich zorgen over de mogelijke demonstratie: 'We bereiden ons voor en we zijn van plan hier te blijven en de boel in de gaten te houden.' De McDonald's iets verderop gaat eerder dicht en neemt maatregelen. 'We zetten allerlei dingen boven en we vergrendelen de boel.' Bij de bakkerij op het plein in het centrum van Alphen hebben ze niets gehoord over een demonstratie.

De gemeente Alphen aan den Rijn laat weten dat de demonstratie niet formeel is aangekondigd bij de gemeente. 'Het is een goed gebruik om de demonstratie vooraf te melden, zodat we kunnen komen tot goede afspraken over veiligheid en een goed verloop,' zegt een woordvoerder. 'Wij hebben de aankondiging van de demonstratie van vanavond gezien en blijven de organisatoren uitnodigen om zich bij ons te melden, zodat we in gesprek kunnen gaan.'

