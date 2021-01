Jeffrey de Zwaan gaat darten in Engeland: 'Daarna tien dagen in quarantaine'

Darter Jeffrey de Zwaan is druk bezig met het voorbereiden van zijn reis naar Engeland. Daar vindt komend weekend in de stad Milton Keynes het darttoernooi The Masters plaats. 'Ik heb net een coronatest gehad, ga woensdag die kant op en als ik terugkom moet ik tien dagen in quarantaine', zegt de Leidschendammer, alsof het niets voorstelt.

De Zwaan heeft een bewijs van dartbond PDC nodig om Engeland binnen te komen. 'Die moet ik aan de grens laten zien, maar ik heb tot op heden nog geen brief ontvangen, wat ik wel raar vind.'

'Misschien wachten ze wel het uiterste moment af', vervolgt de darter. 'Voor de PDC is het ook een onmogelijke zaak. Soms is het ja/nee of het doorgaat. Ik heb nog geen contact met ze gehad, maar ik zit wel op ze te wachten.'

Tien dagen in quarantaine

Bij terugkomst moet de pijlenkeiler tien dagen in quarantaine. Maar komt hij dan niet in de problemen bij zijn baas? Want naast geld verdienen met darts, werkt De Zwaan ook bij Bengi in Schiedam, een bedrijf gespecialiseerd in scheepsonderhoud. 'Mijn baas is ook mijn manager', lacht de darter. 'Ik krijg de tijd om in quarantaine te gaan.'

Toch hoopt hij op een uitzondering. 'We leven daar in Engeland in een bubbel, geheel in afzondering. Er komen geen mensen van buitenaf naar het toernooi. Het zou mooi zijn als de quarantaine wordt kwijtgescholden. Maar als dat niet het geval is, dan moet ik die tien dagen zien door te komen. Ik ga dan lekker Call of Duty spelen op de Playstation en darten.'

'In afzondering leven ook mentaal zwaar'

In de weken voor het WK darts, eind december, zag De Zwaan zijn vriendin niet. Ze werkt in de zorg en staat in contact met coronapatiënten. Om de voorbereiding van de darter niet in gevaar te laten komen, hadden de twee alleen via de telefoon contact. Dit keer zijn de maatregelen niet zo rigoureus. 'Het WK is ontzettend belangrijk', verklaart hij. 'In afzondering leven is ook mentaal heel pittig. Je wilt met de mensen die je liefhebt normaal kunnen praten.'

The Masters is het eerste grote toernooi op de kalender na het WK darts. De beste 24 beste spelers van de wereld mogen meedoen. Naast De Zwaan die 22ste op de wereldranglijst staat, doet ook Michael van Gerwen mee. Dirk van Duijvenbode uit 's Gravenzande heeft met zijn 32ste plaats een te lage ranking om naar het Britse eiland af te reizen.

