Politiechef Van Musscher: 'We waren voorbereid op rellen'

De politie was voorbereid op eventuele rellen na het ingaan van de avondklok. Dat zegt politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag na de rellen in de Haagse Schilderswijk zondagavond. 'We hebben de rust snel kunnen terugbrengen.' Er zijn drie mensen aangehouden.

'We kijken terug op een relatief rustig weekend, zeker als je het vergelijkt met andere plekken in het land', aldus Van Musscher. De rellen in de Schilderswijk waren het grootste incident. Er werden drie mensen aangehouden voor onder meer belediging en het niet kunnen tonen van een ID-kaart. De politiechef verwacht nog meer aanhoudingen als de beelden van de avond bekeken zijn. Het onderzoek richt zich onder meer op mensen die stenen en vuurwerk naar de politie hebben gegooid, een scooter in brand hebben gestolen en een winkelruit hebben gesloopt.

Van Musscher vindt niet dat het lang duurde voor de ME in de Schilderswijk was. Dat had ermee te maken dat er eerst een strategie bepaald moest worden. 'Als je een verantwoorde inzet wilt om grote groepen weg te krijgen, dan vraagt dat om een doordachte strategie. Maar als je die dan inzet, dan is het ook gauw klaar.' Na aankomst van de ME was de rust inderdaad binnen een half uur weergekeerd.

Optreden tegen geweld

Maandag is er overleg geweest met jongerenwerkers en andere sleutelfiguren in de buurt om te kijken hoe bereikt kan worden dat jongelui maandagavond wel binnen blijven en zich aan de avondklok houden. Van Musscher vindt het belangrijk om het coronabeleid uit te leggen en 'niet meteen in repressie schieten'. Maar hij zegt ook: 'Geweld en vernielingen worden niet getolereerd en daar wordt tegen opgetreden.' De politie zal maandagavond ook weer zichtbaar aanwezig zijn. 'Vriendelijk als dat kan, maar streng als het moet', aldus de politiechef.

De Schilderswijk was niet de enige plek waar de politie in actie moest komen. In Leiden, Delft en Zoetermeer werden verschillende illegale feestjes beëindigd. In het hele weekend werden ruim 650 boetes uitgedeeld in de regio voor buiten zijn tijdens de avondklok of te weinig afstand houden. Toch is het algemene beeld volgens Van Musscher dat het overgrote deel van de mensen zich wel aan de regels houdt.

