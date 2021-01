Ziekenhuizen zijn alert, maar nemen geen extra maatregelen na geweld in Enschede

Ziekenhuizen in de regio zijn na de protesten van dit weekend alert, maar nemen geen extra veiligheidsmaatregelen. Dat blijkt uit een rondgang langs vier ziekenhuizen in de regio. Zondagavond probeerden relschoppers de ruiten in te gooien van Ziekenhuis MTS in Enschede tijdens een uit de hand gelopen betoging tegen de coronamaatregelen.

'Met grote verbazing heb ik afgelopen weekend gekeken naar de rellen bij onze collega's in Enschede', zegt Martin Schalij, lid van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 'Het is heel triest dat een groep mensen zich op deze manier nu tegen ziekenhuizen en dus eigenlijk tegen alle artsen en verpleegkundigen in Nederland richt.'

Toch is het voor het Leidse ziekenhuis geen reden om nu extra maatregelen te nemen. 'Ook onze beveiliging is alert en heeft korte lijnen met de politie. Natuurlijk hopen wij dit in Leiden niet mee te maken'.

Ook andere ziekenhuizen alert

Ook in Den Haag zijn de ziekenhuizen alert. 'We houden uiteraard het nieuws en de ontwikkelingen in de gaten', zegt een woordvoerder van het Haaglanden Medisch Centrum. Maar het HMC ziet vooralsnog geen reden om extra beveiliging in te zetten.

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft let extra op groepsvorming voor het ziekenhuis. 'Dat deden we eigenlijk altijd al omdat groepsvorming niet mag vanwege de coronaregels, maar we houden het nu wel extra in de gaten', zegt een woordvoerder. De beveiliging wordt niet opgeschroefd.

'Agressie en vernieling onacceptabel'

'Door de gebeurtenis gisteren bij het Medisch Spectrum Twente is onze beveiliging extra alert', zegt directievoorzitter Carla van de Wiel van het Haga Ziekenhuis. 'Ook hebben wij heel korte lijnen met de politie. Agressie en vernieling is onacceptabel.'

Ze benadrukt dat een veilige omgeving voor medewerkers en patiënten altijd voorop staat. Het HagaZiekenhuis zet al een aantal maanden extra beveiliging in en om 20.00 uur gaat de deur op slot. Je kunt alleen naar binnen als je aanbelt.

