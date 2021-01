Zoetermeerse huisarts zet eerste prik met Moderna vaccin

Mevrouw Roos (87) is de eerste bewoner van woonzorgcentrum Buytenhaghe in Zoetermeer die de vaccinatie krijgt. De komende week worden alle 450 bewoners van kleinschalige woonvoorzieningen in Zoetermeer door huisartsen gevaccineerd met het Amerikaanse Moderna-vaccin. Huisarts Aline Pikaar is erg blij dat er wordt begonnen met vaccineren. Ook al is het nog op kleine schaal en is het vaccin voorlopig alleen beschikbaar voor de meest kwetsbare groepen.

Mevrouw Roos I Foto: Omroep West

'Voor sommige mensen is het gelukkig maar een griepje maar over het geheel genomen, nee, helaas dit is geen griepje' vertelt de Zoetermeerse huisarts. 'Mensen worden echt heel ziek, we hebben meer overlijdens dan normaal en dat is mét de maatregelen die we allemaal nemen. Dus je moet je voorstellen wat er zou gebeuren als we niets hadden gedaan'.

Echt schandalig

Bij minister Hugo de Jonge is er ook geen twijfel. 'Er is maar een oplossing voor deze crisis en dat is, dat we het samen doen. Het virus is onze vijand en laten we van elkaar of de overheid niet onze vijand maken.

De Jonge maakt zich boos over relschoppers: 'Een heel klein deel van Nederland denkt: Weet je wat? Ik ga de straat op en ik kies ervoor om te rellen. Ik kies ervoor om mijn agressie, woede en onmacht te uiten op die mensen die nou juist voor ons zorgen. Voor onze veiligheid, voor onze zorg. Schandalig vind ik dat, echt schandalig.'

Niet voldoende voor iedereen

Met mobiele teams vanuit de huisartsenpost wordt het Moderna vaccin gegeven aan verstandelijk gehandicapten en ouderen die in kleinschalige woonvoorzieningen verblijven, maar een eigen huisarts hebben. Er is nu nog niet voldoende vaccin voor iedereen. 'De levering is absoluut het grootste probleem' vertelt Hugo de Jonge. 'We weten dat we in het tweede kwartaal van dit jaar veel vaccins krijgen, maar in dit eerste kwartaal zijn de leveringen echt nog beperkt'.

Mevrouw Roos is erg blij met haar vaccinatie. Ze kan nu weer naar buiten voor bezoek aan haar familie. Op de vraag of haar leven een beetje saai was de afgelopen maanden, voordat ze werd gevaccineerd, antwoordt ze gevat: 'Nou, niet een beetje'.

